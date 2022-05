F1 | Hamilton: "Grandi progressi, sfruttiamo il potenziale ora"

Carica lettore audio

Era da tempo che non si vedeva un Lewis Hamilton così raggiante al termine di una sessione di prove di Formula 1.

Le Libere del Gran Premio di Spagna ci hanno ridato una Mercedes competitiva, con il 7 volte Campione del Mondo che ha concluso terzo al pomeriggio, alle spalle del missile Charles Leclerc e del compagno di squadra George Russell.

Il fatto è che a Barcellona la Casa della Stella ha portato una W13 profondamente rivisitata e gli aggiornamenti pare che stiano dando le tanto cercate prestazioni che alla coppia argentata erano mancate nei primi eventi della stagione 2022.

"Sono davvero molto soddisfatto dei progressi compiuti, quindi un enorme ringraziamento va a tutti quelli che lavorano in fabbrica per non aver mollato e per aver continuato a spingere", ha commentato Hamilton a fine giornata.

"Non siamo ancora i più veloci, ma credo che abbiamo imboccato la strada buona. È la prima volta che non abbiamo così tanti sobbalzi; un po' di porpoising è rimasto, ma va molto meglio. In questo modo si può tentare di sfruttare il potenziale dell'auto".

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Detto ciò, il britannico torna per un momento coi piedi per terra perché se dal suo lato ci sono risultati positivi, è vero anche che gli altri non si sono fermati e che comunque la Mercedes non può dirsi 'guarita' dall'oggi al domani.

"Ammetto che è ancora dura guidare bene la macchina, ma oggi è stato molto più bello di quanto non sia stato nelle altre uscite. Sono davvero grato a chi ci ha fornito questi aggiornamenti, ma ora dobbiamo solo cercare di metterli a punto nella prossima sessione".

"Stasera avremo molti dati da analizzare per cercare di piazzare al meglio la vettura domani, penso che ce la faremo. In questo modo, speriamo di poter giocarcela con chi ci precede".

"I sidepod? Non so se continueremo ad utilizzarli, dobbiamo ancora decidere. È interessante vedere che gli altri hanno scelto una strada diversa".

"Sarebbe interessante scoprire se per loro le cose vanno meglio o no. Ma abbiamo ancora dei miglioramenti da fare e quindi ci concentriamo su questo".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: FIA Pool

Infine Hamilton lancia anche un piccolo allarme sulle gomme, che con la calura catalana pare stiano soffrendo parecchio il degrado.

"Fa caldo e gli pneumatici sono in difficoltà, ma direi che è un discorso generale di quest'anno il problema del surriscaldamento. Non so perché sia così, forse è il tipo di produzione che ha la Pirelli, ma credo che tutti siano sulla stessa barca".

"Con queste temperature, però, non si può sempre attaccare, ma bisogna gestire molto, anche di più di ciò che si faceva in passato; penso che le gomme durino meno. Ma non è una sorpresa, sapevamo che sarebbe stato così quest'anno".