F1 | Hamilton: "Grandi problemi. Lavoriamo senza risolvere nulla"

Carica lettore audio

"Red Bull e Ferrari sono più forti di noi. La W13 ha potenziale, ma dobbiamo lavorare". Così si era congedato dai test di Sakhir Lewis Hamilton, un po' corrucciato in volto ma sicuro di avere tra le mani una vettura potenzialmente da titolo.

Un pensiero quasi normale se guidi per la Mercedes dopo tutti i titoli vinti dal 2014 a oggi. Eppure, almeno oggi, le cose non sembrano essere così. Hamilton ha chiuso il secondo turno di prove libere del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2022 di Formula 1, al nono posto.

Certo, i crono delle libere lasciano il tempo che trovano. Ma il divario di 1"2 dal miglior tempo ottenuto da Max Verstappen potrebbe essere la cartina tornasole di un fine settimana a dir poco complicato per il team campione del mondo in carica.

In questi giorni Mercedes ha lavorato duramente per portare nuove cose e cercare di affievolire il porpoising, effetto che fa rimbalzare la vettura sui rettilinei e che affligge la W13 sin dagli albori dei test, quelli fatti al Montmelo di Barcellona lo scorso mese di febbraio.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Oggi Lewis e il suo compagno di squadra George Russell hanno cercato di fare due lavori differenti, forse per capire quale fosse la strada giusta da percorrere non solo in questo fine settimana, ma nella primissima parte di stagione. Hamilton si è detto a conoscenza di questo lavoro differenziato, ma non cosa abbia fatto realmente il suo nuovo compagno di squadra.

"Non ho guardato la macchina di George. Abbiamo provato cose differenti, ma non ho seguito quello che ha fatto. Mi sono concentrato particolarmente sui problemi che ho riscontrato sulla mia monoposto".

Se in passato Mercedes ha dovuto a volte fare i conti con alcuni piccoli problemi che l'hanno rallentata nelle prime gare, questa volta i guai sembrano essere molto più grandi. Ad affermarlo è stato lo stesso Hamilton al termine delle Libere 2 di Sakhir.

Il 7 volte iridato ha poi posto l'attenzione su un aspetto che, forse, è ancora più importante. Ovvero sulla questione legata al comportamento della W13. La vettura sembra non rispondere bene ai cambiamenti che il team cerca di fare per ridurre il porpoising e a tutti i problemi collaterali che esso genera.

"Abbiamo avuto piccoli problemi in passato, relativamente rispetto a quest'anno. Abbiamo avuto problemi molto, molto più piccoli. Quest'anno ci troviamo di fronte a problemi molto, molto più grandi. E tutto quello che facciamo per cercare di risolverli non cambia davvero la situazione, quindi sembra che ci sarà probabilmente una soluzione più a lungo termine, quindi niente a breve termine", ha concluso Hamilton.