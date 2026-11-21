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F1 | Hamilton eliminato in Q2: il fondo rotto e un problema di erogazione di energia sono stati decisivi

Lewis, così come Leclerc, è stato eliminato in Q2 a Las Vegas firmando una prestazione deludente. In Q1 aveva però danneggiato il fondo e nel momento decisivo c'è stato un problema di deployment.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 21 nov 2026, 06:05

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Erano oltre 500 giorni che la Ferrari non si trovava eliminata con entrambe le vetture già in Q2. E' ricapitato oggi a Las Vegas, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1.

Sotto i riflettori della metropoli del Nevada, le Rosse sono state protagoniste in negativo con una prestazione al di sotto delle aspettative. Las Vegas era sulla carta una delle piste più complesse per le SF-26, ma non a tal punto da poter pensare a un risultato del genere.

Lewis Hamilton si è dovuto accontentare del 12esimo posto, appena alle spalle del compagno di squadra Charles Leclerc. Le qualifiche del 7 volte iridato sono state costellate da problemi.

Il primo di questi ha riguardato la messa in temperatura delle gomme anteriori, tanto da trovarsi con pochissimo grip e una SF-26 che scivolava da tutte le parti. Poi, ecco l'evento decisivo. Lewis ha danneggiato il fondo della sua monoposto.

Il team non ha avuto modo di ripararlo in tempo per la Q2 e a quel punto Hamilton si è trovato con un carico aerodinamico decisamente inferiore alle aspettative.

"Abbiamo lavorato duramente per fare un buon lavoro e, sinceramente, non sapevo bene dove saremmo arrivati oggi. Sapevamo che avremmo avuto qualche difficoltà sui lunghi rettilinei, ma alla vigilia ero ottimista", ha detto Hamilton una volta arrivato nella zona dedicata ai media.

"Pensavo che la macchina potesse comportarsi bene, ma già al primo o al secondo giro abbiamo urtato qualcosa sul fondo, probabilmente dei detriti o qualcosa del genere, danneggiandolo".

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"Abbiamo perso parecchio carico aerodinamico a causa di questo, alcuni decimi, e da quel momento ho dato tutto quello che avevo. Il mio giro, alla fine, è stato il migliore che potessi fare, ma non avevo nessuno davanti a me".

A rendere tutto più difficile ecco un problema di erogazione dell'energia proprio nel momento decisivo della Q2. Qualcosa che anche Leclerc ha dovuto affrontare proprio nei medesimi istanti.

"Poi abbiamo avuto un problema con l'erogazione dell'energia, una mancanza di deployment nel finale, e ho perso circa sei decimi proprio per questo motivo. Insomma, sapete come si dice: quando piove, diluvia. È stata una di quelle giornate".

Secondo Hamilton, il suo ultimo giro della Q2 sarebbe stato sufficiente per agguantare la Q3 se non vi fossero stati altri inconvenienti a rallentarlo. E' però certo che la Ferrari avrebbe comunque faticato a ottenere una prestazione decisamente migliore, almeno stando a quanto ha detto l'ex pilota della Mercedes.

"Stavamo lottando semplicemente per riuscire a entrare in Q3. Penso che, senza la perdita di potenza dovuta al deployment e senza il problema al carico aerodinamico, sarei riuscito ad accedere alla Q3, anche se sarebbe comunque stato difficile".

"Credo però che il mio giro fosse sufficientemente buono per permettermi di raggiungerla, se non avessimo perso così tanto sui rettilinei".

"Ma ormai è andata così. È finita e, sicuramente, non è una bella sensazione, soprattutto per tutta la squadra. Cercheremo comunque di andare avanti e guardare alla giornata di domani".

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