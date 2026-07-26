F1 | Hamilton deluso: "Questo weekend è stata un’opportunità persa, avremmo dovuto vincere"

C’è molta amarezza nelle parole di Lewis Hamilton dopo la gara in Ungheria, perché dopo due weekend in cui la Ferrari era riuscita a massimizzare abilmente il risultato, ottenendo più di quanto si aspettasse sia a Silverstone sia a Spa in maniera anche sorprendente, Budapest avrebbe dovuto essere un circuito favorevole alle caratteristiche della SF‑26.

Certo, quando si tratta di gestire il posteriore a volte la Ferrari mostra qualche carenza, ma le buone prestazioni del venerdì lasciavano intendere che la Rossa potesse davvero giocarsi pole e vittoria, come sperato alla vigilia. Invece, mentre gli altri al sabato hanno compiuto un passo avanti con il miglioramento della pista, al Cavallino è mancato quel guizzo decisivo, perdendo la pole position.

Se a questo si aggiunge la penalità di tre posizioni per aver ostacolato Oscar Piastri nel suo ultimo tentativo in Q3 e il fatto che Charles Leclerc, pur partendo dalla prima fila ereditata, non sia riuscito a produrre uno scatto particolarmente efficace, ecco che il quadro della Rossa si è complicato, rendendo la vittoria un miraggio difficile da afferrare.

Lewis Hamilton, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Durante la prima parte di gara, con le Ferrari bloccate dietro Max Verstappen che, a serbatoio pieno, faticava a tenere sotto controllo il posteriore, si aveva la sensazione che il podio potesse comunque restare un obiettivo alla portata, alle spalle delle due McLaren. Nel secondo stint, invece, Hamilton ha sofferto molto di sottosterzo, tanto da dover anticipare la sosta per montare il secondo set di hard prima di tutti.

Il momento più importante è però arrivato più avanti, quando, con l’uscita della Virtual Safety Car, il team ha deciso di richiamare ai box Lewis, che in quel momento montava gomme hard già piuttosto usurate ma comunque in grado, realisticamente, di portarlo fino al traguardo.

Pensando probabilmente di riuscire a rientrare in pista davanti ad Antonelli, che si era fermato pochi giri prima, la Ferrari ha scelto di effettuare la sosta con la convinzione di poter poi recuperare e superare di nuovo Verstappen. Anche perché, già senza la VSC, c’era il timore che l’italiano della Mercedes potesse completare la sua rimonta grazie a un delta gomme nettamente favorevole.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Ma così non è stato, perché in realtà Lewis è uscito dietro l’italiano rimanendo di fatto bloccato: “Non ero davvero sicuro del motivo per cui ci siamo fermati alla fine. Ho ricevuto la chiamata proprio prima dell’ingresso della pit‑lane, quindi non ho avuto il tempo di discuterla. Non mi sarei mai fermato se avessi pensato che avrei perso posizione in pista”, ha spiegato Hamilton dopo la corsa.

“Pensavo che non sarebbe stato così. Credo che avremmo perso la posizione su Max, probabilmente. Aveva gomme più fresche. Immagino che, forse, nell’ultimo stint sarei riuscito a tenere la seconda posizione, stava recuperando. Ma molto probabilmente sarebbe stata un terzo posto e sarebbe andata molto meglio. Invece abbiamo perso un bel po’ di punti”.

Inoltre, durante la sosta Hamilton ha superato il limite di velocità in pit‑lane di 0.1 km/h, rimediando una penalità di 5 secondi che lo ha fatto scivolare al quinto posto dietro Charles Leclerc. Dopo la gara gli è stato chiesto se alcune scelte del team possano essere considerate errori che pesano sulla classifica, ma Hamilton ha preferito puntare il dito più verso sé stesso.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

“Silverstone è stata colpa mia, in Belgio è stata colpa mia e anche oggi è stata colpa mia, quindi non ho nulla da rimproverare al team. Oggi credo che non dovessimo fare quella sosta in più, perché abbiamo ceduto la seconda posizione e non ho capito perché. Ma abbiamo fatto dei buoni progressi”, ha detto Lewis, prima però di ricordare come questo sia stato un weekend in cui si poteva fare di più.

Già in qualifica si aveva la sensazione di non essere riusciti a estrarre il massimo dalla vettura e da lì tutto è andato di conseguenza, anche perché in gara la Ferrari non disponeva di un passo particolarmente efficace, soprattutto quando si tratta di gestire le coperture posteriori. Non è un caso che Lewis abbia sofferto di sottosterzo, dovendo preservare le gomme al retrotreno.

“Credo che questo weekend, sia per me che per Charles, sapevamo che avevamo una macchina che doveva portarci nelle prime tre posizioni, invece siamo arrivati quarto e quinto. Quindi non è stata un’esecuzione perfetta. È stata un’opportunità persa, avremmo dovuto vincere questo weekend”.