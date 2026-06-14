F1 | Hamilton, dalla fuga nel motorhome alla prima fila: "Ero davvero demoralizzato"

Sono le 14 e nel paddock del circuito di Catalunya iniziano i preparativi frenetici in vista della sessione di qualifica. Al termine delle FP3 Lewis Hamilton si è ritrovato a mezzo secondo da Charles Leclerc e a sette decimi dal miglior tempo. “Questo non è il mio weekend”, susurra Hamilton, e decide di fare qualcosa di insolito: lascia il circuito e si rifugia nel suo motorhome, allestito in un’area dedicata poco distante dalla pista. “È qualcosa che non faccio mai – ha raccontato poi Lewis – ma ho pensato che avessi bisogno di isolarmi e rimettere tutto a fuoco. Così ho fatto, e ho parlato con gli ingegneri al telefono”.

Il distacco accusato nell'ultima sessione di prove libere aveva lasciato il segno. “Ero molto demoralizzato, era fin troppo chiaro che sarebbe servito un salto enorme per riuscire a lottare per le prime posizioni in qualifica. Allo stesso tempo, però, sapevamo che l’attenzione doveva concentrarsi sulla parte posteriore della monoposto, e posso dire che è stato fatto un gran lavoro. Tutti hanno lavorato al meglio, sia in pista sia in fabbrica, e la macchina si è comportata molto bene in qualifica. Ovviamente le Mercedes restano molto veloci, quindi abbiamo ancora del lavoro da fare per colmare completamente il divario e provare a batterle, ma spero davvero che in gara si presenti l’opportunità di giocarmela. Sarebbe bello riuscire a tenere il loro passo, ma vedremo”.

Perdere la pole position per pochi millesimi lascia sempre un po’ di amaro in bocca, ma nel caso di Hamilton le buone notizie hanno decisamente superato il rammarico. Analizzando il suo giro, Lewis ha individuato una piccola sbavatura nel primo settore che potrebbe essere costata la pole. “Ho portato troppa velocità in curva 1, la macchina ha accusato un forte sottosterzo e sono uscito un po’ largo. Questo mi ha fatto perdere velocità in uscita dalla curva 2”.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Ora l’attenzione è tutta rivolta alla gara. Al via Hamilton avrà una concreta possibilità di affiancare il poleman Russell nella lunga accelerazione verso curva 1. “La distanza fino alla prima staccata è lunga – ha confermato Lewis – anche se partirò dal lato sporco della pista, che non è l’ideale. Poi ci sarà soprattutto da capire se riuscirò a mantenere il ritmo delle due Mercedes. Il degrado si è rivelato circa il doppio rispetto alle previsioni e sembra che ci aspetti una gara da almeno due soste”.

Hamilton non ha sottolineato apertamente che quella di oggi potrebbe essere la migliore occasione avuta finora per conquistare la sua prima vittoria al volante di una Ferrari, ma allo stesso tempo è apparso fiducioso sulle proprie possibilità. “Ci devo provare. Quello che stiamo facendo come squadra sta dando i suoi frutti, ma dobbiamo aspettarci anche la risposta dei nostri avversari. Non so quando arriveranno i prossimi aggiornamenti Mercedes, credo che assisteremo a un continuo alternarsi nel confronto legato allo sviluppo delle monoposto. Posso solo dire che sono davvero grato e molto contento del lavoro che la squadra sta facendo”.