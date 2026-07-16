F1 | Hamilton: "Da quando ho smesso di usare il simulatore vado più forte"

Charles Leclerc ha confermato di aver individuato al simulatore la direzione da seguire per trovare il miglior feeling con la SF-26. Pochi minuti dopo Lewis Hamilton ha raccontato un'esperienza diametralmente opposta, spiegando di aver smesso di utilizzare il simulatore dopo il Gran Premio del Canada e di aver tratto grandi benefici da quella scelta.

“Ci ho provato per tutto l'anno scorso – ha spiegato – utilizzo i simulatori di guida dal 1997 e possono essere strumenti davvero potenti e utili, ma possono anche trarre in inganno. È quello che è successo a me per tutto lo scorso anno, e anche negli ultimi anni in Mercedes la situazione era molto simile. Da quando ho smesso, le mie prestazioni sono migliorate notevolmente”.

Non esiste una verità assoluta quando si tratta di trovare gli ultimi decimi di secondo. Nella Formula 1 di oggi il margine è tutto, e ogni pilota costruisce il proprio feeling in modo diverso. Leclerc ha trovato una strada, Hamilton un'altra, entrambe accomunate dallo stesso obiettivo: estrarre il massimo dalla monoposto.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Lewis vanta quattro vittorie sul circuito di Spa-Francorchamps, ma quando gli è stato chiesto quali ricordi con maggiore piacere ha risposto nel suo stile, fingendo di non ricordarne nemmeno una.

“Onestamente non me ne ricordo nessuna, non ricordo quali fossero. Ma sappiamo che Spa è una pista che amiamo tutti. È uno dei circuiti preferiti dai piloti e credo che piaccia molto anche ai tifosi. Guidare qui è semplicemente un'esperienza fantastica e, in più, il meteo è sempre una variabile imprevedibile. Questo è un circuito che non dovrebbe mai uscire dal calendario, ma mi dicono che diventerà una tappa con cadenza biennale”.

Sulle aspettative per il weekend belga Hamilton ha preferito mantenere un profilo prudente...

“Sappiamo che ci sono tantissimi rettilinei, il che può far pensare che per noi sarà una pista difficile. È vero che a Silverstone la nostra macchina è andata molto meglio di quanto ci aspettassimo, quindi arriviamo qui senza sapere bene cosa aspettarci, anche perché Spa ha circa il 50% di rettilinei in più rispetto a Silverstone”.

La Mercedes sarà a mezzo secondo, ma…

Sul livello di competitività mostrato dalla Ferrari in Gran Bretagna, Lewis ha mantenuto una valutazione realistica.

“Credo che nell'ultima gara ci fosse ancora un distacco di tre o quattro decimi – ha sottolineato – quindi qui probabilmente ci aspettiamo che sia anche un po' superiore. Ma stiamo facendo tutto il possibile. Sono molto orgoglioso del lavoro della squadra: continuano a impegnarsi per ottimizzare la macchina, apportiamo piccoli miglioramenti prima di ogni weekend ed è bello vedere quanto il team sia efficiente. Ogni volta che troviamo qualcosa riusciamo a fare un piccolo passo avanti”.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Hamilton ha poi confermato di avere una visione completamente diversa rispetto a molti colleghi, che con le monoposto attuali preferiscono circuiti come Monaco o l'Hungaroring rispetto a piste ad alta velocità come Silverstone e Spa...

“Per me è esattamente il contrario – ha spiegato – queste sono le piste sulle quali non vedo l'ora di correre, anche se oggi dobbiamo affrontare la curva 5 o la curva 18 con meno velocità rispetto al passato. Monaco è un posto stupendo, una pista incredibile per un giro di qualifica, indipendentemente dalla macchina che guidi. Ma la gara è la meno divertente del campionato, semplicemente perché è quasi impossibile sorpassare".

"Personalmente quello che mi emoziona non è il giro secco, ma la gara. È lottare ruota a ruota, superare, cercare di battere in astuzia gli altri piloti, metterli sotto pressione, difendersi. Questo è il vero significato delle corse. Quando invece vai in pista e tutto questo non puoi farlo, il divertimento diminuisce inevitabilmente”.

La Safety Car nel GP di Gran Bretagna: la gara è finita in neutralizzazione Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Hamilton ha infine affrontato anche il tema del finale di Silverstone, Gran Premio conclusosi dietro la Safety Car. Un argomento per lui inevitabilmente delicato, anche alla luce di quanto accadde ad Abu Dhabi nel 2021. Proprio per questo continua a ritenere che, in situazioni simili, una bandiera rossa rappresenti la soluzione migliore...

“Assolutamente. Ricordo che successe qualche anno fa in Australia ed è stata una delle gare più belle. Certo, se sei al comando non è la situazione ideale, ma allo stesso tempo offre ai tifosi un finale davvero emozionante. Concludere un Gran Premio dietro la Safety Car è deludente. Io a Silverstone sono rimasto deluso. Questo è il mio punto di vista da pilota, ma posso solo immaginare come si sentano anche i tifosi”.