F1 | Hamilton: "Credo davvero che Mercedes possa vincere una gara"

"Siamo molto indietro. Non so se riusciremo a vincere una gara quest'anno". La stagione 2022 di Lewis Hamilton era iniziata così, con queste parole. Quasi una sentenza senza diritto di replica. Invece, giunti ormai a metà del cammino, la situazione sembra essere cambiata.

Prima a Barcellona e poi a Silverstone, la W13 ha fatto vedere passi avanti importanti dopo i pacchetti di aggiornamenti portati dal team di Brackley. Queste novità erano volte a diminuire il porpoising - obiettivo raggiunto - ma anche a rendere meno rigida una macchina che soffre molto il bouncing. Per questo sono arrivate modifiche sostanziali delle sospensioni, oltre a doverosi interventi al fondo e alle ali.

"Non è un bel modo di pensare, il nostro di inizio anno. Ma la sensazione è stata quella di avere una strada molto lunga da percorrere per raggiungere gli altri, visti i progressi che hanno fatto".

"Sicuramente quello che siamo riusciti a fare nelle ultime gare è incoraggiante. Per tanto, tanto tempo abbiamo apportato modifiche e non abbiamo visto miglioramenti che pensavamo potessero portare alla vettura".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: James Sutton / Motorsport Images

"A Barcellona abbiamo fatto un buon passo avanti, ma poi abbiamo avuto diverse gare difficili. Poi abbiamo fatto bene a Silverstone, anche in Canada. Siamo sati piuttosto forti e questo ci ha davvero incoraggiati a capire che ci stiamo muovendo nella giusta direzione, che c'è davvero del potenziale nella macchina".

Con un po' di lavoro e di impegno in più, speriamo di poterci avvicinare alla possibilità di vincere una gara. Quindi credo davvero che quest'anno potremo vincere una gara".

Se il successo non dovesse arrivare, per Lewis Hamilton sarebbe la prima volta da quando corre in Formula 1. Dal 2007 - anno del debutto in cui sfiorò immediatamente il titolo - il pilota britannico è riuscito a vincere almeno una gara in ogni stagione da lui disputata nel Circus iridato.

La peggiore, dal punto di vista del numero di vittorie, è la 2013, ovvero la prima da pilota Mercedes. Lewis riuscì a vincere solo il Gran Premio d'Ungheria, ma quello fu solo l'inizio, l'abbrivio di un'era - quella ibrida - in cui la Mercedes ha vinto tutti i titoli iridati Costruttori e Hamilton ha apposto la sua firma in 6 degli 8 disputati.