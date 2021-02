Hamilton: "Con Mercedes nasce una fondazione sulla diversità"

L’accordo tra Mercedes e Lewis Hamilton, confermato oggi, contiene dei dettagli inediti in un contratto tra una squadra di Formula 1 ed un pilota.

“Una parte significativa del nuovo accordo si basa sull'impegno congiunto per garantire una maggiore diversità nel motorsport – recita il comunicato ufficiale – un progetto iniziato lo scorso anno da Lewis e Mercedes. Ciò assumerà la forma di una fondazione di beneficenza congiunta, che avrà l’obiettivo di sostenere una maggiore diversità ed inclusione nel motorsport”.

“Sono entusiasta di iniziare la mia nona stagione di gare con i miei compagni di squadra della Mercedes – ha commentato Hamilton - il nostro team ha ottenuto risultati incredibili e non vediamo l'ora di aggiungere qualcosa di più al nostro successo, cercando continuamente di migliorare, sia dentro che fuori dalla pista”.

“Sono altrettanto determinato a portare avanti il progetto che abbiamo iniziato lo scorso anno al fine di rendere il motorsport più diversificato per le generazioni future - ha proseguito Lewis - sono grato a Mercedes per aver condiviso la mia proposta di affrontare questo problema. Sono orgoglioso di poter dire che stiamo portando avanti questo impegno con il lancio di una fondazione dedicata alla diversità e all'inclusione nello sport. Sono ispirato da tutto ciò che potremo costruire insieme e… non vedo l'ora di tornare in pista a marzo”.

“Siamo sempre stati allineati con Lewis – sono state le parole di Wolff – sapevamo che avremmo proseguito insieme il nostro cammino, ma l'anno molto insolito che abbiamo avuto nel 2020 ha posticipato molte decisioni, e ci è voluto del tempo per concludere la trattativa".

"Abbiamo deciso di estendere il nostro rapporto sportivo per un'altra stagione e allo stesso tempo di proseguire la nostra collaborazione nel lungo periodo con un impegno condiviso per una maggiore diversità all'interno del nostro sport. I record raggiunti da Lewis sono il meglio che il nostro sport abbia mai visto, ed è senza alcun dubbio un prezioso ambasciatore del nostro marchio e dei nostri partner”.

“Lewis non è solo un pilota incredibilmente talentuoso – ha commentato Markus Schäfer, presidente non esecutivo Mercedes - lavora anche molto duramente per ottenere i suoi risultati ed è estremamente affamato. Condivide la sua passione con l'intero team, e questo è alla base del successo che ha avuto questa squadra. Ma Lewis è anche una personalità cordiale che ha a cuore il mondo che lo circonda, e vuole avere un impatto".

"Come azienda, Mercedes-Benz condivide questo senso di responsabilità ed è orgogliosa di impegnarsi in una nuova fondazione comune per migliorare la diversità nel motorsport. Aprire lo sport a realtà poco rappresentate sarà importante per gli sviluppi futuri, e siamo determinati a produrre un impatto positivo che favorisca questo aspetto”.