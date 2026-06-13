F1 | Hamilton ci crede: "La Ferrari vincerà delle gare e spero che sia già domani"
Il sette volte campione del mondo conquista la prima fila a Barcellona, lasciando solo 64 millesimi alla pole di Russell. Lewis apprezza il lavoro di sviluppo svolto a Maranello ed è pronto a sfidare le due Mercedes.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Lewis Hamilton si gode la prima fila nel GP di Catalunya. Non recrimina per una pole mancata per appena 64 millesimi. Il sette volte campione del mondo era davanti a tutti fino al rettilineo finale, ma si è trovato con la batteria scarica nel momento risolutivo.
Hamilton non partiva secondo dal GP di Gran Bretagna 2024 con la Mercedes: l’inglese è carico perché sta contribuendo al risveglio della Ferrari, capace per la prima volta di lottare per il vertice in qualifica.
“Se considero che ero a quattro decimi in FP2, dopo aver saltato il primo turno, non posso che essere molto contento. Poi, certo, andrò a riesaminare i dati perché c'è sempre qualcosina che si può guadagnare qua e là, ma prima di tutto devo ringraziare tutto il team in fabbrica perché hanno portato importanti aggiornamenti: è grandioso vedere quanto stanno innovando. Questo fa davvero una grande differenza quando si va in pista e io questa spinta la percepisco”.
Lewis Hamilton festeggia la prima fila con i due piloti Mercedes, Russell e Antonelli
Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
La Mercedes con George Russell è davanti anche se di poco...
“Ovviamente le Mercedes sono fortissime e batterle non sarà affatto semplice. Oggi, però, ne abbiamo battuta una e domani dobbiamo battere anche l'altra. Sarà un compito difficile perché finora hanno vinto tutte le gare, ma non è impossibile. Domani ci vorrà una prestazione assolutamente perfetta di tutti noi: la strategia, la mia guida, la partenza, il bilanciamento, il degrado, la gestione delle gomme. Ma voglio provarci: vorrei fare qualcosa di speciale domani”.
La SF-26 sembra aver fatto un importante passo avanti con il pacchetto di aggiornamento che ha fatto il suo debutto a Barcellona, ma sarà una vettura in grado di vincere?
“Questa macchina vincerà delle gare, ne sono sicuro. Lo dico per il percorso di sviluppo che stiamo portando avanti e per quanto duramente stiamo lavorando. Sono certo che a un certo punto potremo lottare per un successo e spero che sia già domani, perché non siamo mai stati così vicini in qualifica”.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
La minaccia per la gara sarà l’alta temperatura: si teme per la durata delle gomme e si parla di almeno due pit stop...
“Sì, la gestione delle gomme domani sarà cruciale, lo è sempre qui a Barcellona. La temperatura della pista era di 50 gradi. Sono valori pazzeschi e ieri in simulazione si scivolava più che mai, tant’è che il degrado è stato il doppio di quanto previsto”.
“Penso che oggi la rossa fosse in una condizione migliore per essere sfruttata e spero che domani il degrado sia minore. Ovviamente dovrò lottare con due Mercedes, il che renderà la nostra strategia più difficile. E poi arrivare alla curva 1 c’è molta strada da fare, quindi domani abbiamo bisogno di una buona partenza. Di tutte le partenze è quella che dovremo fare meglio per mettere la macchina dove deve essere”.
Chiaro, no?
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