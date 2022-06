F1 | Hamilton: "Baku? Prego che la W13 non vada come a Monaco"

Carica lettore audio

Lewis Hamilton è andato incontro a una delle edizioni del Gran Premio di Monaco più difficili della carriera. Per oltre 30 giri il 7 volte iridato è rimasto alle spalle dell'Alpine di Fernando Alonso, svariati secondi più lento di lui, per cercare di salvaguardare le gomme Medium e arrivare in fondo senza problemi.

Hamilton ha provato in diverse occasioni a trovare il varco giusto per superare Alonso, ma invano. Rimangono nelle orecchie i team radio di frustrazione mandati da Lewis al box Mercedes, inviati a più riprese come sorta di sfogo per una situazione irreversibile anche grazie a una buona difesa dell'asturiano.

Al termine della gara, Lewis non si è concentrato solo sulla situazione della seconda parte di gara, ma soprattutto sulle prestazioni della W13, disastrose a Monte-Carlo dopo aver notato miglioramenti la settimana precedente a Barcellona (pista in cui, però, tanti team avevano ridotto il problema del porpoising).

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Alessio Morgese

La speranza del pilota britannico è aver messo alle spalle rapidamente il weekend di Monaco, puntando al rapido riscatto a Baku. Tutto però passerà dalla tipologia di fondo: se sarà sconnesso come quello di Monaco, per le W13 potrebbero essere dolori. In caso contrario, allora, Hamilton potrà puntare a un weekend più competitivo.

"Sto pregando che a Baku la W13 non sia la stessa che ho guidato a Monaco. Fino a ora Monaco è stata la gara peggiore per la nostra vettura, solo per le asperità dell'asfalto. Non vedo l'ora di andare a Baku. A Monaco i denti e la mascella si sono mossi per tutto il tempo. Ho finito di tremare solo ora".

"Sono abbastanza sicuro che il nostro assetto fosse abbastanza rigido. Le ruote e le sospensioni si staccavano da terra. Non vedo l'ora di correre su una pista più aperta. Spero nella prossima gara, pregando solo che non sia così sconnessa come Monte-Carlo".

"Non so se a punirci a Baku sarà il porpoising. Speriamo solo che le cose non siano le stesse delle ultime gare. Spero che non sia un problema, ma se il fondo sarà sconnesso, nelle curve faremo fatica" ha concluso Hamilton.