F1 | Hamilton allontana il ritiro: "Amo la sfida, sono uno che lotta"

Sia Button che Hill hanno espresso l'opinione che Hamilton potrebbe perdere interesse se si trovasse c dover fare i conti con una Mercedes non competitiva per la seconda stagione consecutiva.

Il contratto di Hamilton scade quest'anno e, inevitabilmente, le speculazioni sui suoi piani a lungo termine sono già iniziate, ancor prima della gara di apertura della stagione.

Interrogato sui commenti di Button e Hill, Hamilton ha dichiarato: "In definitiva, le persone che creano voci senza fatti non sono mai utili. Pensavo che ormai lo sapessero entrambi. Sono con la Mercedes da quando avevo 13 anni. Dopo un anno difficile come quello dell'anno scorso, sono ancora qui. Se quest'anno avremo o meno un anno difficile, sarò ancora qui".

"Sono un combattente e combattiamo come una squadra. Amo la sfida di trovare soluzioni e credo ancora di essere in grado di mettere la macchina in situazioni che forse altri non sono in grado di fare. E amo questa sfida".

"Naturalmente mi piacerebbe iniziare la stagione con una grande macchina. Ma è il viaggio, credo, che conta davvero. Quindi non c'è nessun intoppo nel nostro contratto".

Simon Lazenby, Sky TV, Jenson Button, Sky TV, Damon Hill, Sky TV Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

Hamilton ha insistito sul fatto che ha tutto il tempo per concordare un nuovo contratto.

"Sono sempre stato molto, molto rilassato. Non sento di doverlo fare in questo momento. Sono in una posizione molto fortunata. Lo faremo quando saremo pronti".

"Ho un ottimo rapporto con Toto [Wolff] e con la Mercedes. Ci sosteniamo a vicenda. E sono davvero entusiasta di costruire il futuro insieme".

"Sono molto orgoglioso del lavoro che stiamo facendo dentro e fuori la pista e delle nuove cose che possiamo fare in futuro. Quindi ci arriveremo, a meno che non succeda qualcosa nel nostro rapporto e io e Toto non saliamo sul ring! Altrimenti, siamo a posto".

A Hamilton è stato anche chiesto se pensa che il rivale della Red Bull Max Verstappen possa perdere la motivazione avendo già vinto due campionati del mondo.

"Non posso fare commenti su Max", ha detto quando gli è stato ricordato che nel 2015 il compagno di squadra Nico Rosberg aveva preso l'iniziativa alla Mercedes dopo che Hamilton aveva conquistato il titolo.

Lewis Hamilton in pista in Bahrain. Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Penso che sia sempre possibile come atleta, naturalmente, una volta che hai vinto la pressione cambia, ed è diverso. Si può dormire di più, non si deve spingere così tanto in allenamento, perché i risultati da raggiungere sono diversi".

"Ma credo che sarà molto, molto fiducioso. Penso che l'anno scorso abbiano sviluppato una macchina straordinaria, che ha superato i record praticamente su tutto".

"E non credo nemmeno che alla fine stessero spingendo e fossero ancora molto avanti. Non credo che questo cambierà necessariamente all'inizio della stagione, quindi si spera che possano essere abbastanza rilassati".

"Ma speriamo che quelli che sono dietro continuino a fare pressione, credo che la Ferrari abbia un buon pacchetto, l'Aston ha un buon pacchetto e anche noi siamo a caccia".

Su Verstappen, ha aggiunto: "Non credo che farà un passo falso. È un campione del mondo. Non metto in dubbio la sua determinazione o la sua concentrazione. Penso che sarà concentrato come sempre, e il nostro compito sarà quello di raggiungerlo".