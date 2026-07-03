F1 | Hamilton accende la Ferrari e Silverstone: pole da sogno per la Sprint davanti ad Antonelli

Nelle interviste del giovedì Lewis Hamilton non aveva nascosto una certa preoccupazione per quello che poteva essere il gap della Ferrari sui rettilinei, temendo che potesse addirittura raddoppiare rispetto alle aspettative. In alcuni tratti a fare la differenza sarebbe infatti rimasto solo il motore termico, un’area in cui la Rossa al momento è deficitaria rispetto a Red Bull e Mercedes.

Invece, sugli allunghi di Silverstone, oggi la Ferrari si è ben difesa e, anzi, ha mostrato i muscoli, cogliendo a sorpresa una bellissima pole position con il britannico, proprio sul suo tracciato di casa. Hamilton ha infatti centrato il miglior tempo battendo Andrea Kimi Antonelli di soli 11 millesimi nonostante, come spesso accade, sul finale del turno la Mercedes ha sfoderato qualcosa in più sul fronte della cavalleria. Anzi, la SF-26 è stata la vettura con le velocità di punta più alte.

Una bella soddisfazione per la Ferrari e per Hamilton, che domani scatteranno dalla prima casella affiancati proprio da Antonelli. Terza posizione per Max Verstappen con la Red Bull, ma in questo caso il gap inizia già ad ampliarsi oltre i tre decimi: l’olandese ha faticato con l’anteriore, soprattutto nel settore ricco di curve veloci, con gomme che non riuscivano a garantirgli il grip e la fiducia sperata.

Più staccata l’altra Ferrari, quella di Charles Leclerc, a sei millesimi da Verstappen ma a tre decimi dal suo compagno di squadra. Non è stata una qualifica semplice nemmeno per l’altro pilota Mercedes, George Russell, solamente quinto a tre decimi e mezzo. Seguono poi le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, divise da pochissimi millesimi.

Nello spazio di un decimo, dal terzo al settimo posto, si sono infatti concentrate cinque vetture, a conferma di quanto questa qualifica sia stata tirata, con l’unica eccezione dei primi due che oggi hanno rifilato un gap piuttosto importante. A chiudere la top ten ci sono Isack Hadjar con la Red Bull e le due Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad, ulteriore conferma della bontà del pacchetto tecnico di Faenza che, come negli scorsi GP, si mantiene stabilmente nei primi dieci.

Il primo degli eliminati in SQ2 è stato Pierre Gasly con l’Alpine, rimasto fuori per circa un decimo rispetto a Lando Norris, che a sua volta ha rischiato di non accedere all’ultima manche, per quanto l’inglese non avesse una vettura del tutto a posto in quella fase della qualifica: appena rientrato ai box i meccanici sono intervenuti immediatamente sulla zona anteriore destra della sua monoposto.

Seguono le due Audi di Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg che, nonostante il deficit di potenza rispetto a Mercedes e Red Bull, sono comunque riuscite a difendersi provando a lottare per la top ten, mancata di pochi decimi. Franco Colapinto ha chiuso con il quattordicesimo tempo davanti alle due Williams, una vettura che paga ancora qualche chilo oltre il limite imposto dalla FIA e che porterà una versione B ricca di modifiche a Baku nel tentativo di rendere più competitiva la seconda parte di stagione.

Fino a quel momento arriveranno solo piccole modifiche incrementali e interventi per togliere peso, nulla che possa cambiare in modo drastico le prestazioni o attenuare le debolezze della vettura, soprattutto nei curvoni veloci dove manca carico aerodinamico.

Non è un periodo semplice per la Haas, che ha trovato l’eliminazione con entrambe le vetture già al termine della SQ1, complice una monoposto che sembra aver perso quel tocco magico che l’aveva contraddistinta a inizio anno, tanto da essere il riferimento a centro gruppo. Al contrario, gli aggiornamenti non hanno dato il passo sperato rispetto alla concorrenza e la squadra americana soffre anche dal punto di vista della qualità dei componenti, con fondo e ali che hanno evidenziato differenze tra le varie unità.

Oliver Bearman ha chiuso al diciassettesimo posto, a soli 10 millesimi da Carlos Sainz, ultimo pilota capace di accedere alla Q2. Tuttavia, anche in caso di passaggio del turno, le possibilità di guadagnare posizioni per il britannico in griglia sarebbero comunque state ridotte. Più attardato invece il compagno di squadra Esteban Ocon, diciottesimo e staccato di circa sei decimi da Bearman.

Seguono le due Cadillac di Sergio Perez e Valtteri Bottas, con il finlandese che ancora una volta esce sconfitto dal confronto interno con il compagno di squadra. A chiudere il gruppo ci sono le due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll, lontanissime, a quasi due secondi dal tempo che avrebbe garantito l’accesso alla Q2.