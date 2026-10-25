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F1 | Hamilton 5° ci crede: “Resto ottimista per la gara, ma ora gli altri sono veloci quanto noi in curva”

Nonostante un 5° posto che non rappresenta la posizione ideale, Lewis si è detto comunque ottimsta in vista della gara, con la speranza di poter provare a recuperare posizioni al via e, magari, giocare di strategia sulla lunga distanza. Sulla qualifica pesa il gap sui rettilinei, ma per Hamilton ormai i rivali hanno raggiunto Ferrari in curva.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 25 ott 2026, 00:18

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Al termine delle qualifiche, Charles Leclerc ha spiegato molto chiaramente che il quarto posto non può essere attribuito al solo gap di motore, perché una volta arrivato in Q3 ha faticato a estrarre gli ultimi decimi che si aspettava, tanto da ottenere un tempo migliore in Q2 che nell'ultima manche.

Dall'altra parte, però, non si può negare che, come già visto in altre occasioni nel corso della stagione, la Rossa continui a soffrire sui rettilinei, accusando un gap importante soprattutto nella gestione dell'energia. Quando la SF-26 inizia a ridurre il supporto del motore elettrico, i rivali riescono a mantenerlo attivo più a lungo, innescando un effetto a cascata.

Non solo il motore elettrico consente di raggiungere velocità più elevate più rapidamente, ma quel vantaggio tende poi a trascinarsi per tutto il rettilineo. Ed è proprio lì che la Ferrari perde maggiormente nei confronti dei rivali, un deficit che poi si ripercuote sul resto del giro, perché recuperarlo in curva diventa sempre più complicato dovendo andare alla ricerca del limite.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Clive Mason / Getty Images

Se Leclerc non ha nascosto il proprio disappunto per non essere riuscito a estrarre tutto il potenziale che sentiva esserci nella SF-26, Lewis Hamilton si è invece detto soddisfatto del quinto posto. Il britannico è consapevole di aver pagato soprattutto il deficit sugli allunghi, un limite per il quale non esiste una soluzione immediata e che difficilmente può essere colmato nel corso della stagione, anche con l'ADUO, dovendo attendere l'inverno.

“Sappiamo che durante tutto il weekend, guardando ad esempio il tratto fino a curva 1, quando noi arriviamo al punto in cui la potenza viene tagliata, Max e gli altri continuano ad allungare. È una situazione simile anche in altri punti della pista, come in ingresso a curva 11”, ha raccontato Hamilton durante le interviste, raccontando di essere comunque soddisfatto del proprio giro.

“Credo che nel resto del giro possiamo essere più o meno sullo stesso livello, magari leggermente più vicini. Lo si vede anche dai dati sovrapposti. Però non so cosa sia successo: la mia macchina dava ottime sensazioni. Il giro era buono, pulito, quindi semplicemente loro sono stati più veloci”.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Solo sul lungo rettilineo opposto Hamilton infatti paga circa due decimi dalla pole di Antonelli, ma ci sono anche altri punti in cui la Rossa esaurisce il contributo del motore elettrico prima dei rivali, come all'ingresso del serpentone nel primo settore o prima della staccata di curva 11. Si tratta di pochi centesimi alla volta che, sommati nell'arco del giro, si trasformano però in un deficit tutt'altro che trascurabile.

“Non ho visto i numeri precisi questo weekend [del distacco da Verstappen sui rettilinei]. Credo che questa mattina il distacco fosse nell'ordine dei tre decimi. È impressionante. Se avessimo la stessa potenza di motore dei nostri rivali, saremmo lì a lottare con loro. Penso che probabilmente saremmo in prima fila. Sappiamo che la situazione è questa, quindi cerchiamo di ottenere il massimo da quello che abbiamo”.

“Credo che quello sia l'unico punto in cui perdiamo davvero terreno. Penso che la nostra vettura sia molto solida, almeno al livello degli altri, se non addirittura leggermente migliore. Però credo che gli avversari abbiano recuperato sul fronte telaistico. Abbiamo visto la Red Bull fare passi avanti in termini di carico, mentre la Mercedes ha introdotto un pacchetto di aggiornamenti che vale almeno tre decimi”.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Angela Weiss / AFP via Getty Images

“Penso che stiano iniziando a capire sempre meglio come sfruttarlo. Adesso riescono a tenere il nostro passo in curva, mentre noi non siamo stati in grado, nel corso della stagione, di ridurre il deficit di velocità che abbiamo sul dritto”.

Anche al netto del deficit sui rettilinei, Hamilton guarda alla gara con un cauto ottimismo. In configurazione da qualifica il problema viene amplificato dalle mappature più spinte utilizzate da tutti i team, mentre sulla distanza la differenza tende generalmente a ridursi. Inoltre, in gara gli spazi di frenata si allungano e diventa più semplice recuperare energia, un fattore che può aiutare a contenere almeno in parte il divario visto sul giro secco.

Il britannico, però, non si fa illusioni. Partire quarto e quinto significa inevitabilmente dover fare i conti con l'aria sporca nel primo stint, un aspetto che può complicare la gestione della corsa e rendere più difficile sfruttare appieno il potenziale. La speranza è che la SF-26 possa essere più incisiva in gara nella gestione degli pneumatici, spesso una delle qualità migliori mostrate durante la stagione: "Mi sento ancora ottimista. Il quarto e quinto posto non sono le posizioni ideali, ma siamo tutti molto vicini".

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