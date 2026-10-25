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F1 | Hamilton 4°: “Abbiamo sbagliato il setup dell’ala, senza sarei stato in lotta. Ma ci sono aspetti positivi”

Il quarto posto di Lewis lascia un retrogusto amaro: un errore nella scelta del settaggio dell'ala prima della gara ha compromesso i primi due stint, perché l'inglese ha dovuto lottare con un forte sottosterzo poi corretto nell'ultimo pit stop. Senza quella scelta sbagliata, il podio era alla portata, per questo il Ferrarista vede aspetti positivi.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 25 ott 2026, 23:59

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Logan Riely / Getty Images

Il quarto posto conquistato da Lewis Hamilton ad Austin, e più in generale l'intero fine settimana dell'inglese, può essere letto da due prospettive differenti. Da un lato restano le difficoltà nate da alcune scelte non ottimali, sia sul fronte del setup imboccato nella prima parte del weekend sia nella configurazione aerodinamica scelta per la gara, con un'ala anteriore troppo scarica che ha generato un marcato sottosterzo.

Dall’altro, il Ferrarista non perde il sorriso e anzi, pur essendo finito fuori dal podio per pochi secondi, in realtà da questo weekend di vede diversi aspetti positivi in ottica futura, anche perché il buon secondo posto di Charles Leclerc, che quantomeno è riuscito a mettersi alle spalle Max Verstappen. C’è però la sensazione di aver lasciato qualcosa sul tavolo, perché un doppio podio rosso era alla portata.

L'ingresso della Virtual Safety Car nelle fasi finali, causato dal ritiro di Valtteri Bottas, ha probabilmente negato a Hamilton l'ultima occasione per attaccare Verstappen, quando il suo passo era ormai superiore a quello dell'olandese. Il vero rimpianto, però, nasce a monte, da una configurazione dell'ala anteriore che si è rivelata eccessivamente scarica e che lo ha costretto a convivere con il sottosterzo per gran parte della gara.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Sin dai primi giri, infatti, Hamilton ha faticato a far ruotare la vettura a centro curva, evidenziando subito una differenza di passo importante nei confronti dei primi tre, tra cui il compagno di squadra, che così hanno preso rapidamente il largo. Quando si innesca così tanto sottosterzo all’anteriore o si forza ancor di più l’anteriore dando tanto angolo volante, o si cerca di far ruotare la vettura con l’acceleratore.

Lewis è così entrato progressivamente in crisi sul piano del ritmo e, pur senza accusare un degrado più elevato rispetto a Leclerc, l'incapacità di far girare la SF-26 gli è costata diversi secondi. Per provare a correggere il problema, al primo pit stop ha aggiunto quattro click di ala all'anteriore, ma la modifica non è bastata a risolvere del tutto la situazione, tanto che ha aumentato ulteriormente il carico anche alla seconda sosta.

Soltanto nell'ultimo stint Hamilton è riuscito a ritrovare un passo competitivo, sia grazie alle modifiche apportate all'ala anteriore, che gli hanno restituito maggiore fiducia, sia perché la hard si è rivelata una gomma efficace. A quel punto, però, l'inglese accusava già circa dieci secondi di ritardo dal duo Leclerc-Verstappen e, sebbene il lungo confronto tra i due gli abbia permesso di ridurre il gap, l'ingresso della Virtual Safety Car a pochi giri dal termine gli ha tolto la possibilità di provare l'attacco finale.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

Il peccato originario nasce comunque a monte, a quei due stint in cui Lewis ha guidato con una vettura fin troppo sottosterzante, perché senza il tempo perso nella prima parte di gara, il podio sarebbe stato certamente alla portata: “Penso che il problema principale sia stato che mi è mancato il passo nei primi due stint. Semplicemente non riuscivo a far girare la macchina”, ha detto Lewis

“Credo che tutto sia nato venerdì: avevamo un assetto sbagliato in FP1, poi siamo andati nella direzione sbagliata in FP2, prima di tornare su una configurazione migliore in FP3. C'è una sottile differenza tra la macchina di Charles e la mia, legata principalmente all'incidenza dell'ala, a quanto carico si sceglie di mettere. Credo che, per qualche motivo, siamo sempre rimasti troppo scarichi”.

“Durante i giri in griglia la vettura sembrava andare bene, ma appena è partita la gara ho accusato un fortissimo sottosterzo e dal volante non potevo fare nulla per correggerlo. Così gli altri sono riusciti ad allungare. Durante i pit stop abbiamo aggiunto 4 click di ala, poi altri 4 alla seconda sosta, e nonostante questo eravamo ancora altri quattro click indietro rispetto al carico di cui avrei avuto bisogno”.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Sarà sicuramente un tema da analizzare, perché essere 12 click in meno rispetto all’ideale indicano che la vettura fosse totalmente fuori finestra in termini di bilanciamento: “È incredibile ritrovarsi con dodici click di differenza. Dovremo capire come siamo arrivati a una situazione del genere”, ha aggiunto Lewis, che ha poi rimarcato come l’aver girato in FP2 con un assetto sbagliato lo abbia penalizzato poi in gara.

“Penso che sarebbe andata diversamente se avessimo iniziato a utilizzare quell'assetto già nelle FP2, quando abbiamo effettuato il long run. In quella sessione Charles ha potuto fare esperienza con quella configurazione, mentre io non ho avuto la possibilità di provare il passo gara con lo stesso assetto”.

“Ma ci sono comunque molti aspetti positivi da portare a casa. Il team ha svolto un ottimo lavoro con i pit stop e con la strategia e, alla fine, avevamo anche un buon ritmo, soprattutto nell'ultimo stint. Se lo avessi avuto anche nei primi due stint sarei andato a podio. Ma penso che ci fosse addirittura margine per fare un ulteriore passo avanti già in qualifica. Quindi ci sono diversi aspetti positivi”.

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