F1 | Hadjar, quanti guai in partenza: "La nostra procedura è troppo complicata. Io non sono un computer"
Il pilota Red Bull, interrogato sulla sua partenza disastrosa nel GP di Catalunya, ha ammesso di aver avuto problemi nello scatto da fermo per tutto il fine settimana, a causa dell’eccessiva precisione richiesta dalla procedura.
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
“Chi va piano va sano e va lontano”, forse Hadjar deve aver preso troppo alla lettera questo proverbio all’avvio del gran premio catalano. Il pilota francese, scattato dalla sesta piazza dopo un’ottima qualifica, terminata a pochi millesimi dal compagno di squadra Max Verstappen, è scivolato in fondo al gruppo prima di curva uno, avendo “stallato” un paio di volte alla partenza dalla propria casella.
Non un problema isolato a detta del pilota Red Bull, che alle interviste post gara ha dichiarato di avere avuto difficoltà anche nelle partenze di prova effettuate durante il resto del weekend.
Lo stesso Max Verstappen aveva avuto più volte problemi allo spegnimento dei semafori negli appuntamenti precedenti, a sigillo del fatto che la procedura di start in casa Red Bull possa risultare alquanto complessa, soprattutto a confronto con gli avversari più stretti, quali Ferrari, Mclaren e la stessa Mercedes, che F1 nelle prime gare del campionato aveva mostrato il proprio punto debole nelle fasi di avvio gara.
Certamente il nuovo regolamento non aiuta i piloti allo scatto da fermi, con la necessità di preparare il turbo portando il motore ai massimi giri per qualche secondo. Tutto questo rende la finestra di ottimizzazione estremamente ristretta e variabile in relazione alle caratteristiche delle power unit.
George Russell, Mercedes
Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
È proprio di questo che si è lamentato Hadjar, sostenendo che la procedura Red Bull sia fin troppo complicata e che necessiti di una precisione assoluta, difficilmente replicabile in modo certosino per un grande numero di volte: “Ho stallato due volte, non era mai successo in tutta la stagione. Dobbiamo risolvere questi problemi perché la procedura di partenza è fin troppo complicata. Non sono un computer, non sono una macchina, non posso essere preciso allo 0.0001%. Non sta funzionando”.
Il team austriaco, quindi, in vista del gran premio di casa, dovrà lavorare su diversi fronti in quanto, oltre alla problematica della procedura di partenza, la RB 22 soffre ancora di mancanza di carico aerodinamico e grip alle alte velocità, oltre al cronico sovrappeso.
Nonostante queste mancanze, Hadjar si aspetta che la vettura austriaca possa essere competitiva nel prossimo appuntamento, al Red Bull Ring, dove il nativo di Parigi potrebbe avere, a detta sua, un’opportunità per riprendersi il primo podio stagionale, dopo che quello ottenuto a Montecarlo gli è stato tolto a seguito del ricorso Alpine che ha permesso a Gasly di salire sul podio “virtuale” del Principato.
Condividi o salva questo articolo
F1 | V6 Red Bull riferimento tra le power unit? Il team non ci sta. Ecco perché
F1 | Red Bull deve recuperare: in Austria arriverà un pacchetto di novità e una cura dimagrante per le RB22
F1 | Red Bull: il packaging innovativo del motore e i profili triangolari sul nolder
F1 | Test Pirelli: Ferrari, Aston Martin e Cadillac completano oltre 1.500 km nel primo giorno
F1 | McLaren e Red Bull vanno avanti: formalizzato il ricorso contro il podio di Monaco restituito a Gasly
McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?
Ultime notizie
MotoGP | Martin: "Capisco la rabbia di Rivola, ma io sono il primo a non voler cadere"
Carrera Cup Italia | Monza ribolle, è rincorsa a Bristot
La Luce potrebbe diventare una delle Ferrari più ambite
MotoGP | KTM chiede ad Acosta di provare la moto 2027, anche se lui correrà con Ducati
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments