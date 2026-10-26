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F1 | Hadjar è rimasto nella mappa del pit stop per metà gara: non aveva potenza sotto il 40% di acceleratore

Dopo un ottimo primo stint, in cui aveva accarezzato l'idea di provare a centrare la top 5 e forse anche qualcosa in più con la strategia a una sosta, Hadjar è rimasto nella mappatura sbagliata del pit stop dopo il cambio gomme, il che ha limitato la risposta dell'acceleratore che non dava potenza fino a quando il pedale non saliva sopra il 40%.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 26 ott 2026, 17:02

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Il podio conquistato ad Austin da Max Verstappen, unito al sesto posto di Isack Hadjar, ha permesso alla Red Bull di agganciare e superare la McLaren nel mondiale Costruttori, un traguardo che alla vigilia della pausa estiva sembrava quasi irraggiungibile. La crescita mostrata dalla RB22 negli ultimi mesi, sommata alle difficoltà incontrate dal team di Woking, ha però cambiato rapidamente gli equilibri in pista.

Eppure, Red Bull lascia Austin con qualche rimpianto, non solo perché il podio inizia a stare stretto, ma anche perché forse c’era la possibilità di conquistare qualche punto in più con Hadjar. Al di là della partenza negativa per le croniche difficoltà della RB22, il francese è stato autore di un’ottima prima parte della gara, ma un problema di mappe al pit stop ha compromesso la seconda metà della corsa nella gestione dell’acceleratore.

Un vero peccato, perché osservando il rendimento di Hadjar nella fase iniziale emerge come, una volta trovato spazio in aria pulita con le gomme soft, il suo passo non fosse poi così distante da quello di Andrea Kimi Antonelli. Anzi, per alcuni giri i riferimenti cronometrici dei due sono stati sostanzialmente allineati.

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto di: Logan Riely / Getty Images

Entrambi hanno optato per la strategia a una sosta e, considerando che secondo le simulazioni Mercedes questa si è rivelata circa otto secondi più rapida rispetto alle due soste, il francese non sembrava poi così lontano dalla possibilità di lottare per un risultato tra il quarto e il quinto posto. "In aria pulita, durante il primo stint, ero sui tempi di Kimi e ho pensato che fosse una gara da una sola sosta", ha raccontato Hadjar.

Tuttavia, tutto ciò che aveva costruito nella prima parte di gara, gestendo efficacemente la gomma soft contro la media utilizzata dai rivali, è andato in fumo al momento del passaggio alle hard, la mescola che si è poi confermata la più competitiva sulla distanza. Dopo il pit stop, infatti, Hadjar è rimasto sulla mappatura sbagliata, un errore che a suo dire gli è costato fino a un secondo al giro per l'intero secondo stint.

Quando entrano in pit lane, i piloti selezionano una mappatura specifica per la sosta, necessaria per mantenere il motore ad alto regime e la frizione premuta durante il cambio gomme, nel caso della Red Bull la "Strat 12". Una volta conclusa la sosta, il pilota deve tornare alla normale mappatura da gara prima di lasciare la pit lane e rientrare in pista.

Il problema di Hadjar ad Austin

Foto di: Gianluca D'Alessandro

Il problema è che, in quei frangenti, Hadjar non ha selezionato la corretta mappatura da gara dopo il pit stop. Mentre percorreva la pit lane, infatti, era impegnato via radio a discutere con il team la scelta di montare le gomme hard e si è ritrovato in pista con la modalità sbagliata ancora inserita. Una volta usciti dalla pit lane, infatti, non è più possibile modificare quella mappatura, con il rischio di dover completare lo stint nelle condizioni errate, esattamente quanto accaduto al francese.

Questa modalità limita la risposta del motore ai bassi input dell'acceleratore. In pratica, ogni volta che Hadjar tornava sul gas era come se dovesse fare i conti con un marcato turbo lag: la vettura non reagiva correttamente finché il pedale non superava circa il 40% di apertura, non restituendo potenza. Una condizione che lo ha costretto a essere molto più aggressivo nell'applicazione dell'acceleratore per tutta la seconda parte della gara.

Le conseguenze sono state molteplici. Innanzitutto, la vettura è diventata più difficile da guidare in uscita di curva, perché veniva meno la possibilità di modulare la potenza in trazione, aumentando il rischio di pattinamento delle gomme e quindi il degrado. Inoltre, in alcune circostanze, se le gomme slittano in uscita usano più energia del necessario e si può rimanere prima senza batteria, per cui serve gestire bene il gas.

“Sono rimasto con la mappatura del pit stop, questo ci costa un secondo al giro. Lì è stato il problema. Qualsiasi gomma avessi avuto non sarebbe cambiato nulla. Avevo problemi di guidabilità. Avrei anche potuto montare le gomme da bagnato e non sarebbe cambiato nulla”, ha detto Hadjar. Un vero peccato, perché un piccolo errore ha avuto conseguenze molto più importanti di quanto ci si poteva immaginare.

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