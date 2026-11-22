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F1 | Hadjar dopo una GP all'attacco anche di Max, rompe l'ala e viene penalizzato per aver rallentato in safety

Il francese della Red Bull si è meritato 10" di penalty per aver ridotto troppo la velocità nella neutralizzazione del GP: l'obiettivo era consentire al team di effettuare un doppio pit-stop senza che Isack perdesse tempo in corsia dei box visto che davanti c'era Verstappen. E a complicare le cose c'è stato anche il cedimento dell'ala anteriore.

Franco Nugnes

Pubblicato: 22 nov 2026, 11:48

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto di: Manuel Eletto

Chissà cosa avrà pensato Max Verstappen quando, fra i tanti avversari che, durante il GP di Las Vegas, hanno preso la sua scia per cercare un attacco sulla Strip per prendere il comando della corsa, ha visto negli specchietti ingrandirsi la sagoma della Red Bull gemella di Isack Hadjar. Il francesino, partito quarto in griglia, con il gioco delle scie è arrivato a contendere la testa del GP al quattro volte campione del mondo perché oltre all’effetto risucchio (che vale dai 10 ai 15 km/h di velocità massima) poteva sfruttare l’Attack Mode, ovviamente non concesso al leader dalla gara.

Isack è parso in gran forma, veloce e molto reattivo: “Mi sono divertito: sapevo che la macchina sarebbe stata veloce a Las Vegas. Ho sfruttato al massimo tutto ciò che potevo controllare senza commettere errori. È stata una gara tutta di attacchi e difese perché con l’effetto scia che era enorme (c’erano differenze di velocità anche di 40 km/h!) era importante spingere per non farsi superare e non perdere il trenino dei più veloci. È così che Max ha vinto...”.

Tutto è filato liscio fino alla safety car del 19esimo giro quando Sergio Perez con la Cadillac ha centrato in staccata Rafael Camara con la Haas: il brasiliano è ripartito, mentre Checo è rimasto nelle protezioni.

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto di: Mark Thompson / Getty Images

Con la neutralizzazione della corsa Max Verstappen precedeva il compagno di squadra Hadjar che era seguito dalle Mercedes. Il pacchetto era racchiuso in poco più di un secondo, per cui c’era la necessità di fare un doppio pit-stop che esponeva Isack al rischio di perdere la propria posizione in pista a favore di Russell e di altri piloti.

Il pilota francese, allora, ha decisamente rallentato il passo per accrescere la distanza da Verstappen e tenere bloccati gli avversari alle spalle nella speranza di trovare già libera la sua piazzuola di pit stop nella speranza di conservare la seconda posizione faticosamente conquistata.

Hadjar, però, ha esagerato: “Mentre percorreva il rettilineo tra le curve 13 e 14 in regime di Safety Car, il pilota della vettura numero 6 ha ricevuto ripetute indicazioni dal proprio team, che continuava a ripetere: 'cinque secondi, cinque secondi, cinque secondi - si legge nel rapporto dei commissari sportivi -. "A seguito di tali indicazioni, la vettura 6 ha ridotto drasticamente la propria velocità, arrivando a procedere, in un determinato punto, a circa 100 km/h in meno rispetto alla vettura 3 che la precedeva”.

I commissari hanno stabilito che tale significativa riduzione di velocità è stata intenzionale, finalizzata a creare un distacco rispetto alla vettura davanti e non dettata da ragioni di sicurezza; l'obiettivo era consentire al team di effettuare un doppio pit-stop senza che la vettura 6 perdesse tempo in corsia dei box in attesa che il compagno di squadra terminasse la propria sosta.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Isack è stato sanzionato con una penalità di 10 secondi che ha avuto un impatto marginale sul suo risultato finale, facendolo scivolare dal 14° al 15° posto, visto che era già scivolato indietro dopo la ripartenza perché era improvvisamente collassata una parte dell’ala anteriore: “Non ho capito cosa sia successo, perché io non ho toccato da nessuna parte.

Ed è stato un peccato, perché fino a quel momento mi sono molto divertito”.

Hadjar è miseramente uscito dalla zona punti, mentre poteva ambire anche a una posizione da podio, ma vista la competitività della sua RB22 Isack spera di rifarsi già in Qatar la prossima settimana...

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