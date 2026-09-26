F1 | Hadjar, che ritorno: "Se non avessi saltato tre gare, sarei secondo in griglia"

Isack Hadjar è tornato al volante della sua Red Bull a Baku ed è subito riuscito a lasciare il segno, piazzandosi quarto nelle qualifiche del Gran Premio d'Azerbaijan, anche se ritiene che ci fosse il potenziale per fare anche di più. Se non avesse saltato gli ultimi tre weekend, è convinto che sarebbe stato secondo.

"Niente di eccezionale", ha detto ai giornalisti presenti a Baki, tra cui quelli di Motorsport.com. "Sento che avrei avuto bisogno solo di qualche giro in più in macchina per essere davvero secondo in griglia. Davanti è tutto piuttosto ravvicinato".

L'1'43"500 di Hadjar in Q3 è stato appena 0"137 più lento rispetto al tempo di Charles Leclerc, che ha chiuso secondo, mentre il gap dal poleman George Russell, oltre otto decimi, è troppo grande perché chiunque altro potesse realisticamente sostenere di essere in lotta per la pole.

Il francese è stato anche più veloce della Red Bull gemella di Max Verstappen, che ha chiuso ottavo, accusando però un problema alla batteria.

"Sono contento di me stess"”, ha dichiarato Hadjar. “Solo che, sapete, se avessi corso le ultime tre gare, allora sarei sicuramente secondo in griglia. Sento solo che è una pista difficile su cui tornare dopo due mesi".

Il GP dell'Azerbaijan di questa settimana è il primo per il francese dalla gara in Ungheria a fine luglio. Ha infatti saltato le gare di Zandvoort, Monza e Madrid a causa di un infortunio al polso, e ha sottolineato di aver scelto intenzionalmente di costruire la sua fiducia con calma durante le sessioni.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto di: Liam Fabre

"Mi sono detto che era obbligatorio non toccare il muro o altro. Per un rientro, non ha senso prendersi molti rischi, a dire il vero. Quindi ho guidato davvero un po' sotto il limite per tutto il weekend nelle sezioni molto strette. Penso di aver semplicemente fatto quel passo naturale in Q3".

"Ma avevo tutto davvero sotto controllo e ho iniziato a divertirmi un po' di più alla fine della Q2. Stavo davvero prendendo rischi ed in effetti per la prima volta questo weekend sono andato lungo, ho avuto un bloccaggio. Quindi sì, è stato un approccio intelligente".

Hadjar ha anche sottolineato di aver notato come la sua Red Bull fosse cambiata dall'ultima volta che l'aveva guidata, pur ammettendo che la Mercedes era ancora una volta fuori portata per lui e per il suo team.

"Mi sembra meglio in curva rispetto a quando ho lasciato la macchina a Budapest", ha detto. "Abbiamo decisamente fatto un passo avanti sul bilanciamento. Proprio il comportamento della macchina fin da subito, al primo giro ieri, mi sono detto: questa è meglio".

"Le Mercedes sono semplicemente veloci sui rettilinei, davvero molto veloci. Non è che non siano veloci in curva, sono ancora le più veloci, ma è solo che quando sei sul dritto nel T3, facciamo molta fatica".

Il quarto posto in Azerbaijan è la miglior prestazione in qualifica di Hadjar dall'apertura della stagione a Melbourne, dove era partito terzo.