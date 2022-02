F1 | Haas VF-22 gira a Barcellona: era più bella quella fake

Carica lettore audio

La Haas sta effettuando il filming day a Barcellona con la vera VF-22. La squadra americana è scesa in pista sul circuito di Montmelò con Nikita Mazepin al volante in una splendida giornata di sole.

Il primo aspetto che balza all’occhio è che la monoposto disegnata da Simone Resta è molto diversa dalla macchina che era stata presentata nei rendering del lancio, a riprova della malsana abitudine di prendere in giro i fan della F1 ai quali i team dicono di essere così affezionati.

Nikita Mazepin, Haas VF-22 Photo by: Haas F1 Team

La Haas della presentazione era una macchina con pance cortissime e bocche dei radiatori minime, senza adeguati sfoghi dell’aria calda che sembrava andare nella direzione dei concetti Mercedes, mentre la VF-22 scesa in pista evidenzia fiancate molto lunghe, con bocche di alimentazione dell’impianto di raffreddamento che sono diventate molto più grandi e forme più vicine a quelle della Ferrari.

Diciamo che la vettura “fake” era certamente più originale di quella che è scesa in pista: questa realizzazione sembra un deciso passo indietro, ma è stata pensata per cercare l’affidabilità delle componenti meccaniche (ricordiamo che il motore è il Ferrari 066/7 così come il cambio e la sospensione pull rod posteriore sono quelli della F1-75), pur avendo poco o nulla della personalità della rossa con le sue pance scavate.

Osservando la Haas che è uscita dai box si osservano alcune interessanti novità: la paratia laterale dell’ala anteriore mostra un curioso bordo d’entrata ondulato, mentre la bandella laterale è rettilinea fino quasi al bordo d’uscita, dove si apre in un curioso arco.

Sono chiari tentativi di generare dei vortici pur nel rispetto di un regolamento che non permette l’introduzione di spigoli. L'ala anteriore mostra una ricerca dell'effetto out wash dei flussi per portare l'aria all'esterno della ruota, riprendendo concetti aerodinamici dello scorso anno che la FIA sperava venissero abbandonati.

È comparsa anche uno spoilerino ai lati dell’attacco dell’Halo al telaio: si tratta di una realizzazione che abbiamo già visto su altre F1 già alla presentazione.