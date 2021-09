Haas ufficializza: Schumacher e Mazepin compagni anche nel 2022

Il team Haas F1 ha confermato l’attuale line-up di piloti al via del prossimo Mondiale. Come ampiamente previsto il tandem composto da Mick Schumacher e Nikita Mezepin sarà al via del campionato 2022, la stagione numero sette per la squadra statunitense.

“La continuità era nei nostri piani – ha commentato Gunther Steiner - e sono felice di poter confermare che il prossimo anno saremo in pista con Mick Schumacher e Nikita Mazepin. Il campionato 2021 sta offrendo a entrambi i piloti l'opportunità di familiarizzare con la Formula 1, la prima stagione è sempre particolare e direi che entrambi sono cresciuti molto gara dopo gara."

"È stata sicuramente una stagione difficile a causa del pacchetto tecnico che abbiamo avuto a disposizione, ma allo stesso tempo entrambi i piloti hanno accettato questa sfida e hanno lavorato a stretto contatto con il team per apprendere i nostri processi di lavoro adattandosi a tutto ciò che comporta il partecipare ad una stagione di Formula 1".

"Guardando al 2022 siamo contenti di poter continuare il rapporto con Mick e Nikita e vogliamo fornire loro un pacchetto tecnico competitivo che gli possa consentire di percorrere un passo avanti nelle loro carriere in Formula 1”.

“Sono in Formula 1 e sto vivendo il mio sogno – è stato il commento di Schumacher - il primo anno in Haas F1 è molto emozionante e istruttivo, e nel 2022 metterò a frutto l'esperienza che sto acquisendo. Partiremo con un regolamento tecnico completamente nuovo, e sono colpito dall’ambizione dell'intero team Haas F1 e dal supporto della Ferrari, sono fiducioso sulla possibilità di avvicinarsi alle altre squadre e credo che saremo in grado di lottare per la zona punti. Ringrazio infine la Ferrari Driver Academy per la fiducia che continua a garantirmi e per il supporto che mi ha confermato in questi anni”.

Molto più stringato il commento di Mazepin: “Sono molto entusiasta in vista del prossimo anno, non vedo l’ora di salire sulla nuova macchina e spero di avere l'opportunità di continuare a crescere insieme alla squadra".