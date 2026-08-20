F1 | Haas tra limiti di budget e sviluppi: cosa ha frenato la sorpresa di inizio stagione

Dopo le prime gare della stagione, la Haas si era imposta come la vera sorpresa del campionato grazie a una vettura ben bilanciata, capace di fare la differenza in curva rispetto agli avversari di centro gruppo e di compensare in parte il gap motoristico. Più che in qualifica, dove la VF-26 soffriva maggiormente i limiti della PU, era in gara che emergeva la forza del pacchetto, soprattutto nella gestione delle gomme.

Un avvio di stagione che, prima della sosta forzata dovuta al rinvio delle tappe in Bahrain e Arabia Saudita, aveva portato la scuderia americana addirittura davanti alla Red Bull nella classifica costruttori, pur raccogliendo punti con un solo pilota, quel Oliver Bearman capace di esaltare davvero al massimo il pacchetto a disposizione.

Tutto lasciava intendere che la VF-26 fosse una vettura nata bene, ben bilanciata e che, soprattutto, non riservava grosse sorprese ai piloti nelle diverse tipologie di curve, garantendo un comportamento coerente e prevedibile. Esattamente ciò che i piloti cercano da una monoposto, perché diventa più semplice portarla al limite. Ma restava un interrogativo: avrebbe retto il ritmo nella corsa agli aggiornamenti?

Oliver Bearman, Haas F1 Team Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Negli ultimi due anni la Haas era riuscita a sorprendere sul fronte dello sviluppo durante la stagione, superando quelle difficoltà di budget che l’avevano rallentata fino al 2023 anche grazie all’arrivo di nuovi sponsor. Non va dimenticato che, anche sul piano numerico del personale, la Haas resta la scuderia più piccola dell’intera Formula 1 e, in alcune circostanze, è costretta a innovare con mezzi più limitati rispetto ai rivali.

Haas non opera al livello del budget cap

Questo è proprio uno dei fattori che ha finito per frenare la squadra statunitense nel corso di questo campionato. Con l’arrivo del nuovo regolamento è infatti cambiato anche il budget cap, incrementato in modo molto significativo rispetto al precedente ciclo tecnico, e questo ha costretto le squadre che operavano già al limite, come la Haas, a dover cercare nuovi fondi. Il tutto si inserisce in un contesto più ampio.

Avevamo già spiegato qualche mese fa come l’aumento dei costi legati ai viaggi, inevitabile in un contesto segnato dai conflitti, avesse un impatto maggiore sulle squadre più piccole rispetto ai top team, soprattutto perché il trasporto dei materiali rientra nel budget cap. Più si spende sul fronte operativo, meno risorse restano per lo sviluppo della monoposto nel corso della stagione.

Esteban Ocon, Haas F1 Team Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Vorrei che potessimo farlo. Ma non è così” – ha detto il Team Principal Ayao Komatsu quando gli è stato chiesto se la Haas operasse al livello del budget cap -. “È una delle massime priorità nella mia lista di cose da fare: riuscire a finanziare questa squadra in modo da poter operare al livello del budget cap. Perché quella è la base, no? Dovremmo raggiungere prima di tutto quel gradino”.

Il tema del budget inevitabilmente si riflette anche su altri elementi, a partire dalla qualità e la quantità degli sviluppi. Si sapeva ancor prima dell’inizio della stagione che questa sarebbe stata una stagione da giocarsi sugli aggiornamenti più che sulle prime gare ed è l’area dove, purtroppo, Haas questa volta non è riuscita a fare la differenza come negli ultimi due anni.

Le novità non hanno del tutto funzionato

“Abbiamo parlato del fatto che siamo stati superati nello sviluppo. Non è un riflesso dell’incapacità dei nostri ragazzi. Penso che i nostri ragazzi stiano facendo, onestamente, un lavoro fantastico. Chiunque conosca la F1, conoscendo le dimensioni e le risorse della nostra squadra e poi vedendo ciò che stiamo producendo, credo che capirà questa affermazione”, ha aggiunto Komatsu.

Oliver Bearman, Haas F1 Team Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Proprio per le dimensioni ridotte del gruppo, il lavoro svolto negli ultimi anni, che aveva portato la Haas a diventare persino la miglior vettura del centro classifica, merita di essere rimarcato. Ma quest’anno qualcosa si è inceppato, riportando alla luce un copione già visto prima del 2024: una monoposto nata bene, capace di partire forte, salvo poi scivolare indietro con il passare dei mesi a causa della carenza di novità.

“Quello che hanno prodotto i ragazzi all’inizio di quest’anno è totalmente inatteso. Non puoi aspettarti che la squadra più piccola riesca a ottenere le prestazioni che abbiamo mostrato a inizio stagione nell’anno del più grande cambio regolamentare. Per noi non è sostenibile”, ha detto Komatsu. Tuttavia, è anche vero che c’è una certa divisione sul fatto che le novità abbiano funzionato o meno.

Bearman ritiene che gli aggiornamenti non abbiano funzionato del tutto, mentre Komatsu difende il lavoro della squadra, pur ammettendo che alcune debolezze della VF-26 stiano emergendo con maggiore chiarezza e che, in effetti, Racing Bulls e Audi siano riuscite a compiere un lavoro migliore sul fronte degli sviluppi. In particolare, la Racing Bulls ha fatto un deciso passo avanti con il nuovo fondo introdotto in Canada.

Esteban Ocon, Haas F1 Team Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

C’è anche un problema di prestazione tra pezzi identici

Anche la Haas aveva portato nuove componenti in Canada, il suo primo vero pacchetto di aggiornamenti sul fronte tecnico, ma già a Montréal qualcosa si è inceppato: alcuni elementi non hanno funzionato immediatamente come previsto. Si è verificato infatti anche un problema di qualità delle componenti, un aspetto che, in parte, aveva già accennato ad aprile Hoagy Nidd, Head of Car Engineering della Haas.

Il team aveva infatti riscontrato differenze di performance tra componenti appartenenti alla stessa specifica, come nel caso di due ali anteriori che, sulla carta, avrebbero dovuto essere identiche. Per questo la squadra ha sfruttato la sosta forzata di aprile anche per approfondire questi aspetti. In più occasioni, per entrambi i piloti, alcuni pezzi non hanno garantito le prestazioni attese e sono stati persino scambiati tra le due vetture per ottenere un confronto diretto.

“È una situazione difficile quella che sta vivendo il nostro team” - ha spiegato Bearman -. “Ne abbiamo parlato molto, ma la differenza di performance tra le nostre parti è stata piuttosto elevata. Io ne sono stato dalla parte sbagliata e anche da quella giusta, ma è un peccato, perché significa che stai sempre inseguendo un bersaglio che si sposta”.

Un problema confermato anche dallo stesso Komatsu e che il team sta cercando di risolvere, ma non sempre è così semplice: può infatti provocare variazioni di bilanciamento o perdite di carico, come quelle più volte lamentate da Esteban Ocon, fuori dalle attese degli ingegneri. Dopo la sosta arriverà un pacchetto di novità corposo e la speranza è che possa rimettere la Haas sulla strada giusta.