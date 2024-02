F1 | Haas svela la line up piloti per i test invernali di Sakhir

Haas F1 è stato il primo team a presentare la sua monoposto 2024 e a farla esordire in pista per il filming day. Poche ore fa è anche stato il primo ad annunciare la propria line up piloti per gli unici tre giorni di test pre-stagionali in Bahrain previsti dal 21 al 23 febbraio.

Sulla pista di Sakhir, che sarà teatro anche della prima gara delle 24 che compongono il calendario 2024 di Formula 1, il team statunitense diretto quest'anno da Ayao Komatsu dopo la separazione da Guenther Steiner farà guidare entrambi i piloti titolari in tutte e tre le giornate di test.

Nella prima giornata, mercoledì 21 febbraio, la VF-24 farà il suo esordio nei test con al volante Kevin Magnussen. Il danese girerà solo al mattino per poi lasciare spazio a Nico Hulkenberg nella sessione pomeridiana.

Il secondo giorno, ossia giovedì 22 febbraio, i turni saranno invertiti rispetto alla prima giornata, con Hulkenberg che inizierà la giornata al volante della monoposto per poi cederla a Magnussen al pomeriggio.

Nella terza e ultima giornata di test, Haas ha deciso di ripetere la sequenza che userà anche nel primo giorno, con Kevin Magnussen che chiuderà i suoi test girando al mattino, mentre Nico Hulkenberg chiuderà la tre giorni di prove girando al pomeriggio.

La soluzione adottata da Haas, con i due piloti a dividersi le tre giornate in modo tale da aver avuto modo di guidare per un giorno e mezzo, sarà presumibilmente scelta da quasi tutti (se non tutti) gli altri team.

Con un solo test pre-stagionale è difficile far prendere il ritmo ai propri piloti e preparare al meglio le vetture, dunque questa è senza dubbio la scelta più logica e sensata che vedremo replicata dai rivali di Haas a partire dai prossimi giorni, quando anche gli altri sveleranno le proprie line up prima dei test di Sakhir.