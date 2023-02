F1 | Haas svela a sorpresa la VF-23 di Magnussen e Hulkenberg

Carica lettore audio

La VF-23, senza che nessuno se l'aspettasse. Il team Haas F1 ha pubblicato questa mattina la prima foto della monoposto con cui la squadra americana prenderà parte alla stagione 2023 di Formula 1.

In un tweet apparso questa mattina il team diretto da Guenther Steiner ha pubblicato la prima foto della nuova monoposto, a qualche giorno dalla presentazione della nuova livrea e, soprattutto, del nuovo title sponsor MoneyGram.

Una foto laterale, in cui sono ben coperte le sospensioni anteriori e posteriori dal mirato posizionamento dei due piloti proprio in direzione dei bracci che collegano e supportano la vettura e le 4 ruote.

Evidenti, però, le prime novità rispetto alla progenitrice. La VF-23 ha un muso più corto e più affilato nello spessore. Cambiano, e non poco, anche le pance. La presa d'aria delle pance ricalca quella già vista nelle Ferrari F1-75.

Molto simile alle Rosse 2022 anche il disegno superiore delle pance, con uno svaso e le branchie che prendono gran parte della lunghezza delle stesse. In questo caso, però, le pance sembrano essere più strette rispetto a quelle delle ex vetture di Leclerc e Sainz.

Nico Hulkenberg, Kevin Magnussen, Guenther Steiner, Haas F1 Team Photo by: Haas F1 Team

Interessante poi vedere come il cofano motore e la parte estrema del retrotreno non riprenda il concetto visto di recente sull'Alfa Romeo C43. Niente scuola Red Bull-Alpine: le linee seguono il packaging interno e, almeno per ora, non ci sono condotti ideati per sfruttare la beam wing.

In una seconda foto, pubblicata però da Nico Hulkenberg, è possibile notare come l'airscope sia rimasto triangolare, ma con i vertici più pronunciati e ulteriormente più stretto rispetto a quello utilizzato la passata stagione.

Nella foto di Haas F1 la vettura è ritratta assieme al team, ai piloti titolari e al team principal Guenther Steiner. La VF-23 ha esordito nella tarda mattinata di oggi facendo lo Shakedown sul tracciato britannico di Silverstone.