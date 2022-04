F1 | Haas senza telaio di ricambio per Schumacher a Melbourne

Carica lettore audio

Il botto delle qualifiche a Jeddah ha spinto il team a pensare alla ricostruzione della macchina per Melbourne, lavoro completato sfruttando un jolly sul coprifuoco lavorando fino a tardi mercoledì sera all'Albert Park.

Nel frattempo il telaio incidentato stato rispedito alla base britannica del team per le riparazioni, in modo che possa essere riutilizzato più avanti.

"È stata piuttosto dura per il team - ha detto Gunther Steiner a Motorsport.com - Ieri sera abbiamo rotto il coprifuoco perché i ragazzi volevano andare avanti per questa mattina, quindi stasera non dovremo farlo. Rompere un coprifuoco è stato utile per arrivare ad un buon punto".

"Bisogna avere il maggior numero di pezzi possibile in quel momento, ma non ne abbiamo più in magazzino e tutto quello che avevamo è qui".

"Non c'è nessun telaio di ricambio o altro, quindi bisognerà stare attentissimi. Altrimenti correremo di nuovo con una sola macchina!".

Steiner pensa che una volta controllato tutto in sede, il telaio incidentato possa essere pronto per Imola tra due settimane.

"Il telaio è stato rispedito a casa in aereo ieri. L'avevamo dovuto portare qui a causa delle dichiarazioni doganali e della nurocrazia, fondamentalmente. Al momento penso che sia bloccato a Singapore, ho appena ricevuto una mail!"

"Sta tornando indietro per essere riparato, quindi si spera di averlo di nuovo per Imola, come telaio di riserva. Penso che sia a posto. La struttura di impatto laterale deve essere cambiata e riverniciata, c'è una piccola ammaccatura, ma il telaio è riparabile".

Anche se avrà un nuovo cambio quando scenderà in pista venerdì, Schumacher utilizzerà ancora la power unit Ferrari installata sulla sua auto al momento dell'incidente di Jeddah.

Steiner è fiducioso che non ci saranno problemi, nonostante il forte impatto: "Bisogna accenderla ora, ma hanno controllato tutto e la Ferrari è molto felice".

Schumacher non mai stato sul difficile tracciato dell'Albert Park prima d'ora, ma Steiner non ha timori.

"Mick ha corso su un sacco di piste nuove nel 2021, quindi quest'anno non ce ne sono così tante di mai viste. Questa è una, ma non credo che sarà un grosso problema per lui, si tratta solo di prendere velocità".

"E abbiamo anche Kevin Magnussen ora, che è stato qui prima e conosce bene la pista, quindi Mick può guardare i suoi dati. Questo accelera i tempi di apprendimento se hai un ragazzo che sa cosa sta facendo".