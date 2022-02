F1 | Haas senza sponsor Uralkali nell'ultima giornata di test

Carica lettore audio

L’invasione militare della Russia in Ucraina ha scosso il paddock della Formula 1. La notizia di questa mattina ha provocato reazioni forti da parte di Sebastian Vettel che ha subìto condannato l’azione dichiarando: “mi dispiace per le persone, per quelle persone innocenti che stanno perdendo la vita perché vengono uccise per motivi stupidi sotto una leadership molto strana e folle”.

Il tedesco della Aston Martin, inoltre, si è detto assolutamente contrario a correre il GP di Sochi qualora la Formula 1 dovesse confermare l’appuntamento di settembre.

In un comunicato rilasciato questa mattina dai vertici della Formula 1 si è evidenziato come si stia seguendo da vicino l’evolversi della situazione ma come, al contempo, nessuna decisione sia stata ancora presa circa la cancellazione o meno della gara.

Gli effetti della guerra in Ucraina si sono ripercossi anche sul team Haas. La scuderia americana, infatti, è sponsorizzata dalla società russa Uralkali che ha anche consentito l’approdo nella squadra di Nikita Mazepin.

Mick Schumacher, Haas VF-22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Al termine della seconda giornata di test la Haas ha rilasciato un comunicato dove ha annunciato che domani, in occasione del terzo ed ultimo giorno di prove a Barcellona, la squadra porterà in pista una Haas in livrea completamente bianca priva dello sponsor Uralkali e della colorazione rosso blu che richiama la bandiera della Russia.

Nikita Mazepin sarà regolarmente al volante al mattino, mentre Mick Schumacher salirà a bordo della VF-22 al pomeriggio.