F1 | Haas: sarà MoneyGram il title sponsor dal 2023

La Haas ha ufficializzato in occasione del GP degli Stati Uniti il nuovo title sponsor a partire dalla stagione 2023 dopo aver chiuso un accordo pluriennale: la squadra americana ha siglato un contratto con MoneyGram, la società di trasferimenti monetari online con sede a Dallas che lavora anche in Italia.

Il team di Gene Haas modificherà la denominazione ufficiale del team e si doterà di una nuova livrea in ossequio ai colori bianco-rossi. MoneyGram è leader nei trasferimenti di soldi online e ha scelto la F1 come la migliore piattaforma globale di comunicazione: la Haas, dopo la rottura con Uralkali all’inizio della stagione per gli effetti della guerra della Russia in Ucraina, e ha preferito aspettare per trovare un partner commerciale solido sulla scia del crescente interesse intorno alla squadra e alla F1.

Parlando della partnership, il proprietario del team americano, Gene Haas ha dichiarato: “Siamo lieti di accogliere un marchio incredibile come MoneyGram come nostro nuovo title sponsor. Dal nostro ingresso nel campionato del mondo di F1 nel 2016, il team Haas F1 si è guadagnato una reputazione di forza, agilità e resilienza. MoneyGram porta una spinta simile nel mondo dei servizi finanziari e siamo pronti a lavorare insieme per massimizzare i risultati dentro e fuori la pista".

Il presidente e CEO di Moneygram, Alex Holmes, crede nella F1 come strumento utile a promuovere il business digitale che è in rapida crescita.

"Continueremo a disturbarci per soddisfare le mutevoli esigenze finanziarie dei consumatori e siamo determinati a assicurarci che il mondo lo sappia", ha affermato.

"Ecco perché stiamo spingendo sull'acceleratore per fare il debutto nel mondo della F1 collaborando con Gene e il team Haas F1".

Sebbene l'accordo con Moneygram scatterà dalla prossima stagione, i vertici dell'azienda saranno protagonisti della conferenza stampa ad Austin al più tardi giovedì, perché sono previsti diversi eventi intorno al Gran Premio degli Stati Uniti.

La Haas deve decidere ancora il pilota da affiancare al confermato Kevin Magnussen: oltre a Mick Schumacher che torna a sperare in un prolungamento del contratto, c’è attesa per Antonio Giovinazzi che è spinto dalla Ferrari, mentre in subordine resta la candidatura di Nico Hulkenberg.