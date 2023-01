F1 | Haas presenta la livrea 2023 il 31 gennaio

Carica lettore audio

Less is more. Con questo adagio che tanto ha preso piede in tanti settori che Haas F1 ha deciso di annunciare la data in cui svelerà i nuovi colori, la livrea che utilizzerà sulle sue monoposto 2023 di Formula 1.

La veste delle VF-23 che saranno affidate a Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg sarà svelata martedì 31 gennaio, alle ore 15 italiane.

A svelarlo è stato proprio il team statunitense tramite un tweet corto d'accompagnamento a un video in cui si scorge la frase: "VF-23 livery launch, 31.01.23".

Sempre nel tweet appare il nuovo logo della squadra con il title sponsor che fa l'esordio proprio quest'anno, MoneyGram.

Importante notare come il video voglia annunciare l'utilizzo dei colori madre del team, dunque il nero, il rosso e il bianco.

Non è ancora chiaro, invece, quando potremo vedere le forme della nuova vettura. E' possibile che queste siano svelate - come accadde lo scorso anno - poco prima dell'unico test pre-stagionale che sarà svolto a Sakhir, in Bahrain.

Haas diventa così il primo team a svelare la livrea 2023. Dopo di lei, in ordine temporale, lo faranno la Williams - il 6 febbraio alle ore 15:00 - e l'11 febbraio AlphaTauri direttamente da New York. I tre team non hanno ancora fatto sapere quando presenteranno le rispettive nuove monoposto.