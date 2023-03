F1 | Haas premiata con le tre stelle FIA per la sostenibilità ambientale

Carica lettore audio

A poche ore dall'inizio del campionato 2023 di Formula 1, la Haas ha ottenuto da parte della Federazione Internazionale le tre stelle nell'Environmental Accreditation Programme, un piano che riconosce le migliori pratiche esistenti in materia di sostenibilità ambientale.

Il programma, basato su una valutazione crescente a tre stelle, è stato creato nel 2011 per aiutare tutti gli attori del motorsport e della mobilità a misurare e migliorare le proprie pratiche a livello di sostenibilità per il bene dell'ambiente, promuovendo il cambiamento in tutto il settore. Infatti, a dover rispettare questi parametri imposti dalla FIA non solo i team di Formula 1, ma anche costruttori esterni e autodromi.

Il percorso della squadra americana è iniziato con l'ottenimento del riconoscimento a due stelle nel dicembre 2021, mentre nella scorsa stagione è stata istituita una task force in tutti i dipartimenti con il supporto di specialisti esterni che hanno fornito il loro supporto per migliorare ulterioremente le dinamiche interne del team.

Un riconoscimento si affianca all'obiettivo della F1, ovvero diventare carbon neutral entro la fine del decennio attraverso una serie di azioni volte a ridurre le emissioni, come il puntare su carburanti più sostenibili. Haas si affianca ad altre squadre, quali Ferrari, McLaren, Mercedes, Williams, Aston Martin e Sauber che hanno ottenuto la certificazione tra il 2021 e il 2022.

"Sono molto orgoglioso del team per aver ottenuto il riconoscimento ambientale FIA a tre stelle, impegnandosi a fondo durante la stagione più lunga della Formula 1 per garantire il raggiungimento di questo importante obiettivo", ha commentato Guenther Steiner, Team Principal della.

"Si tratta del più alto livello di riconoscimento di sostenibilità assegnato dalla FIA ai suoi stakeholder e questo non ha fatto altro che spronarci a rivedere ulteriormente le politiche e le procedure per garantire di rimanere un punto di riferimento per gli altri. Questo dimostra ancora una volta che il MoneyGram Haas F1 Team è una squadra piccola ma forte, e questo grazie all'appassionata task force che guida i nostri sforzi per la sostenibilità", ha poi aggiunto Steiner.

"Vorrei congratularmi con Haas per questo fantastico risultato, diventando l'ultimo team a ottenere il più alto livello di riconoscimento in tema di sostenibilità da parte della FIA e dimostrando la sua dedizione alla creazione di uno sport più sostenibile", ha dichiarato Stefano Domenicali, Presidente e Amministratore Delegato della Formula 1.

"La Formula 1 ha assunto l'impegno di essere a zero emissioni di carbonio entro il 2030 e se da un lato abbiamo fatto passi da gigante verso questo obiettivo, dall'altro c'è ancora molto da fare per proseguire il nostro cammino, compresa l'introduzione di carburanti avanzati e sostenibili nel 2026 che, a nostro avviso, avrà un impatto enorme sull'industria automobilistica in generale; è bello vedere che i team sono allineati ai nostri obiettivi e che stanno facendo grandi progressi nella sostenibilità".