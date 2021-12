F1 | Haas: Pietro Fittipaldi rimane terzo pilota anche nel 2022

In attesa di terminare la stagione di transizione che dovrà portarlo a lottare nuovamente per posizioni più importanti, il team Haas F1 ha annunciato questa mattina di aver rinnovato per il quarto anno consecutivo il contratto di Pietro Fittipaldi.

Anche nel 2022 il pilota brasiliano rimarrà con la squadra americana per occupare il ruolo di terzo pilota e pilota di riserva, alle spalle dei titolari Mick Schumacher e Nikita Mazepin.

Il 25enne Fittipaldi ha esordito lo scorso anno in Formula 1 al Gran Premio di Sakhir, prendendo il posto dell'infortunato Romain Grosjean, disputando poi un secondo gran premio, quello di Abu Dhabi a Yas Marina, appuntamento conclusivo del Mondiale 2020 sempre al posto del pilota francese.

"Questa è stata una decisione molto semplice da prendere, per noi, quella di rinnovare Pietro e tenerlo come pilota di riserva", ha dichiarato Gunther Steiner, team principal Haas F1.

"Pietro conosce molto bene come funziona il nostro team, essendo stato con noi per tanto tempo. Ci ha dimostrato l'anno scorso di essere pronto e farsi avanti quando e se necessario. La sua presenza nel team in questa stagione ha portato continuità. Siamo lieti di continuare il nostro rapporto e non vediamo l'ora di averlo di nuovo a bordo nella prossima stagione".

"Sono naturalmente molto felice ed eccitato di nuovo dall'opportunità di continuare la mia associazione con l'Uralkali Haas F1 Team", ha affermato Pietro Fittipaldi. "Sono stato con la squadra per alcune stagioni ormai e si sentono molto come una famiglia".

"Ho imparato molto nel mio tempo passato con il team e spero di poter continuare a contribuire con l'introduzione della nuova generazione di auto di Formula 1 nel 2022. Sarà emozionante vedere cosa sta arrivando con il nuovo pacchetto e sono ovviamente ansioso come il resto della squadra di vedere cosa la VF-22 realizzerà in pista".

Pietro Fittipaldi, 25 anni, ha già provato negli anni passati le VF-18 e VF-19, le monoposto 2018 e 2019, correndo poi anche due gran premi di Formula 1 l'anno scorso in sostituzione di Romain Grosjean. E' il nipote del 2 volte campione del mondo di Formula 1, Emerson Fittipaldi, ma, soprattutto, in carriera ha vinto diversi titoli nelle categorie propedeutiche come quello di Formula V8 3.5 e la Formula Renault. Nel corso della sua carriera, ha preso parte anche a diversi eventi IndyCar.