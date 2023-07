F1 | Haas pensa a un cambio filosofia delle pance già quest'anno

Haas è stata sino a ora la squadra di Formula 1 più fedele al concetto con cui ha iniziato la nuova era delle monoposto a effetto suolo, quello di sidepods in-wash, rinnegato via via da tutti i team che lo avevano scelto a inizio 2022 per passare a quello rivelatosi più efficace: quello progettato dal gruppo di lavoro diretto da Adrian Newey alla Red Bull Racing.

Il team americano ha deciso di adottare quella filosofia perché scelta in origine dalla Ferrari, che gli forniva e fornisce anche oggi la power unit e il retrotreno. Il team di Maranello, però, ha fatto esordire un nuovo pacchetto di novità con cui ha cambiato strada a partire dal Gran Premio di Spagna.

Secondo Haas il concetto in-wash regala ancora vantaggi, ma Simone Resta, direttore tecnico della squadra diretta da Guenther Steiner, ha lasciato intendere che le cose potrebbero cambiare tra qualche gran premio.

"E' chiaro che la carrozzeria è un elemento che sta ricevendo parecchie attenzioni da parte di tutti. La Formula 1 è affascinante, capisco quello che sta succedendo".

"La se prendiamo in considerazione la carrozzeria, essenzialmente c'è la parte successiva dell'undercut, dove lo stile è simile tra tutte le vetture. Alcune hanno spinto un po' di più, altre un po' di meno. Poi c'è la parte laterale, che è molto ampia, e poi c'è quella posteriore".

"In questa parte siamo un po' differenti dagli altri. Naturalmente abbiamo esaminato le cose dall'inizio del regolamento, quindi dalla metà del 2021 e abbiamo pensato di scegliere l'opzione migliore per noi".

"Continuiamo a rivederlo. L'abbiamo rivisto per la macchina di quest'anno e continuiamo a considerarlo. Potremmo cambiare, o forse no. Vedremo".

Kevin Magnussen, Haas F1 Team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Resta ha confermato che l'eventuale cambio di filosofia delle pance potrebbe essere sì adottato per il prossimo anno, ma potrebbe vedere la luce già quest'anno e montato sulle VF-23. Questa eventualità, però, sarebbe legata agli effettivi passi avanti garantiti dalle pance nuove. Insomma, cambiare sì, ma solo se ne vale davvero la pena.

"Stiamo entrando in una finestra in cui è sempre più difficile aggiornare la vettura di quest'anno in termini di tempistica. Ma siamo comunque a luglio e la stagione si concluderà quasi alla fine dell'anno. Quindi, tecnicamente, ci potrebbe essere il tempo per cambiare anche la carrozzeria completa qualora pensassimo che renda la macchina più veloce".

Per cambiare la filosofia della propria vettura, la Ferrari ha dovuto cambiare anche l'architettura di alcune componenti al di sotto della carrozzeria e la posizione delle barre di protezione dagli impatti laterali.

"Onestamente, non stiamo cercando scuse, dobbiamo solo migliorare le nostre prestazioni. Abbiamo una buona architettura della vettura, ne siamo soddisfatti. Dobbiamo solo migliorarla qua e là".

"Potremmo fare delle carrozzerie diverse, dei pianali diversi, delle ali diverse e altro ancora e andare avanti. Non abbiamo bisogno di scuse, dobbiamo solo aumentare le prestazioni, sviluppare più velocemente, portare rapidamente in pista le cose che funzionano e andare avanti. C'è spazio per farlo".

"E' giusto dire, però, che in termini di tempistica siamo vicini alla chiusura estiva. E quindi si sta entrando in una finestra di tempo in cui si inizia a passare normalmente alla nuova macchina. Quindi stiamo cercando di distribuire le nostre risorse sui due progetti", ha concluso Resta.