F1 | Haas: parte la partnership tecnica con Toyota Gazoo Racing

Il team Haas ha ufficializzato una partnership tecnica con Toyota Gazoo Racing, la divisione della Casa giapponese che si occupa dei programmi motorsport. Toyota diventerà partner tecnico ufficiale della Haas, le due aziende condivideranno risorse e know-how. I primi rumors su questo accordo emersero la scorsa estate (riportati da Motorsport.com il 10 luglio) ma ci fu subito una secca smentita da parte della squadra statunitense.

Il primo effetto visibile della partnership sarà visibile nel weekend del Gran Premio degli Stati Uniti, con il logo Toyota Gazoo Racing che apparirà sulle monoposto di Hulkenberg e Magnussen. Toyota fornirà alla Haas servizi di progettazione e personale tecnico, ricevendo in cambio know-how specifico di Formula 1 e servizi commerciali. Maggiori dettagli emergeranno in una conferenza stampa in programma in Giappone nelle prossime ore.

Ufficializzato l'accordo fra Haas e Toyota Gazoo Racing Foto di: Motorsport.com Japan

Uomo chiave dell’accordo è il team principal della Haas, Ayao Komatsu. “Sono estremamente entusiasta che Haas F1 Team e Toyota Gazoo Racing si siano unite in questa partnership tecnica - ha commentato - avere al proprio fianco un leader mondiale nel settore automobilistico è una grande opportunità, sono certo che questa partnership garantirà vantaggi da entrambe le parti. Avremo modo di sviluppare e accelerare le rispettive competenze tecniche e ingegneristiche".

"Per la Haas sarà un grande beneficio poter attingere alle risorse e alle conoscenze disponibili presso Toyota Gazoo Racing, beneficiando al contempo dei loro processi tecnici e di produzione, sarà determinante per poter crescere e portare avanti il nostro desiderio di aumentare ulteriormente la nostra competitività in Formula 1. In cambio offriamo una piattaforma che sarà a disposizione di Toyota Gazoo Racing per migliorare le loro capacità ingegneristiche interne”.

Il logo Toyota Gazoo Racing appare sulla Haas Foto di: Motorsport.com Japan

Komatsu ha affermato che il legame con Toyota ha ricevuto l’approvazione della Ferrari, partner della squadra statunitense sin dai suoi primi passi in Formula 1 con la fornitura di power unit, trasmissione ed altre componenti.

All'inizio del 2024 Haas ha anche esteso il suo accordo con la Ferrari per proseguire la partnership che prevede anche l’utilizzo della galleria del vento di Maranello. “Sono ovviamente contento del supporto che abbiamo avuto da parte di Formula 1 e dal nostro partner di lunga data, la Scuderia Ferrari”, ha concluso Komatsu.