Haas: nuovo telaio VF-21 a disposizione di Mazepin

Nikita Mazepin è stato accontentato: dal GP del Belgio il pilota russo disporrà di un telaio Haas fresco. Nikita già in Austria si era lamentato di disporre di una scocca della VF-21 più volte rappezzata e, quindi, più pesante di quella affidata al compagno di squadra Mick Schumacher.

La squadra americana, allora, ha deciso di approntare il telaio di scorta per Spa-Francorchamps da affidare al giovane pilota moscovita e risolvere una questione che si sta trascinando da qualche gara.

Se Nikita è convinto di migliorare sensibilmente le sue prestazioni nel confronto diretto con il compagno di squadra, il team principal, Gunther Steiner non è affatto convinto che si registreranno grandi cambiamenti, per quanto 10 kg in F1 possono valere un paio di decimi al giro su un tracciato come quello delle Ardenne.

"Nikita dispone di un telaio fresco, ma è molto simile a quello che ha usato fino ad ora, trattandosi di una scocca omologata. Non ci saranno differenze importanti di rigidità”.

Il manager italiano ci ha tenuto a sottolineare che l’operazione non avrà importanti effetti finanziari..

"No, non c'è alcun impatto finanziario - ha spiegato Steiner - . Vedremo se ci saranno delle differenze nelle prestazioni”.