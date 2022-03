F1 | Haas: negato il test domenica, ma sessioni più lunghe

Carica lettore audio

Un problema tecnico con un aereo in Turchia ha fatto sì che il materiale della Haas arrivasse al Bahrain International Circuit solamente martedì sera, creando una situazione difficile alla Haas.

Di conseguenza, la Haas VF-22 ha potuto prendere la via della pista solamente nel turno pomeridiano odierno, dopo aver saltato quello mattutino.

Nel tentativo di recuperare il tempo perso, la Haas ha cercato l'approvazione delle squadre per scendere in pista domenica mattina in Bahrain, quindi dopo la conclusione dei tre giorni di test collettivi.

Il team principal Gunther Steiner ha rivelato che la più contraria alla cosa era la McLaren, ma pare che fossero diverse le squadre in disaccordo.

Tuttavia, è stato concordato che la Haas avrà modo di completare le quattro ore perse continuando a lavorare alla fine della sessione pomeridiana.

"Abbiamo bisogno di recuperare ore ogni giorno", ha detto Steiner in Bahrain oggi. "Possiamo recuperare quattro ore di test, ma dobbiamo farlo alla fine delle sessioni pomeridiane. Non potremo girare domenica".

Steiner ha aggiunto: "A causa dei regolamenti, si può girare per massimo tre giorni di fila. E per girare domenica avrebbero dovuto darci l'ok all'unanimità. Qualcuno però ha deciso che non dovremmo farlo. E da quello che ho sentito, è stata la McLaren".

Pietro Fittipaldi, Haas VF-22 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Il regolamento stabilisce che i test pre-stagionali possono durare solamente tre giorni consecutivi e che devono essere aperti a tutti i concorrenti. Requisiti che non sarebbero stati rispettati dalla Haas se avesse girato da sola domenica.

La Haas non girerà questa sera. Questo significa che avrà a disposizione solo domani e sabato sera per recuperare le quattro ore perse.

Steiner ha aggiunto di aver intenzione di provare a parlare nuovamente con le squadre, sottolineando che non ritiene giusto che la Haas debba pagare per qualcosa su cui non ha avuto un coinvolgimento diretto.

"Siamo finiti in una brutta situazione ed abbiamo effettivamente lavorato duramente per essere pronti il prima possibile, e ora siamo stati penalizzati di nuovo, perché dovremo girare di notte", ha detto Steiner.

"Alcuni dei ragazzi del team hanno lavorato 30 ore di fila per arrivare dove siamo, e non credo che sia giusto chiedergli di continuare a lavorare più a lungo anche nelle prossime serate".

"Non c'è nessun vantaggio se facciamo i test domenica mattina invece che venerdì e sabato sera. Solamente, non vorremmo un altro svantaggio. Ma dobbiamo ancora provare a risolvere la cosa".

Il pilota di riserva della Haas, Pietro Fittipaldi, ha completato mezza giornata di test oggi in Bahrain, poi passerà le redini ai due titolari Mick Schumacher e Kevin Magnussen, alternandosi mezza giornata a testa sia venerdì che sabato.