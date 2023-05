F1 | Haas: Miami terzo GP a punti, a Imola nuovi flap anteriori

Per la terza volta a punti in cinque gare. Seppur il bottino non sia di quelli entusiasmanti, c’è positività in casa Haas per un’altra top ten, la terza dopo quelle dell’Arabia Saudita e dell’Australia. Era proprio ciò che sperava la squadra americana sul terreno di casa, soprattutto considerando l’avvio difficile di altre squadre come Alfa Romeo, AlphaTauri e, seppur solo parzialmente, McLaren.

Il quarto posto in qualifica, seppur giunto grazie ad esclusioni eccellenti e un pizzico di fortuna, ha messo in risalto le prestazioni della VF-23, poi capace nelle mani di Kevin Magnussen di lottare nella prima parte della corsa con la Ferrari di Charles Leclerc, tenendo anche testa al monegasco. Per quanto sulla lunga distanza siano poi emersi i limiti della monoposto, dovendo soccombere anche al passo delle due Alpine, il risultato di fine giornata è di quelli incoraggianti.

“Penso che sia stato un fine settimana ottimo. Molto solido. Ovviamente sognavo di ottenere un po' più di un punto oggi. Ma credo che tutti i grandi team abbiano terminato la gara oggi e non abbiano avuto problemi. Quindi è stata una corsa piuttosto difficile per ottenere punti”, ha commentato il danese, il quale è ancora su quel percorso di apprendimento della VF-23, che tanto ostica gli è stata dal punto di vista delle sensazioni al volante.

Kevin Magnussen, Haas VF-23, lotta con Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Non ci sono stati regali dagli altri. Abbiamo comunque ottenuto un punto, quindi sono soddisfatto. Probabilmente c'è stato un po' più di degrado di quanto avrei voluto, ma credo che abbiamo fatto un buon passo avanti questo fine settimana”, ha poi aggiunto il pilota della Haas, con il degrado gomme che forse è stato il problema principale in questo avvio di campionato.

L’unico rammarico, come ha detto Magnussen, è quello di non essere riusciti a ottenere qualche punto in più: indubbiamente i valori in campo erano piuttosto chiari, ma c’è un pizzico di delusione per la brutta partenza e per l’aver danneggiato eccessivamente le gomme nel duello con Leclerc.

“Ho fatto una brutta partenza, poi ho avuto una lunga battaglia con Leclerc che è stata pesante per le mie gomme e probabilmente avrei dovuto curare un po' di più le mie coperture con il senno di poi. Ma, comunque penso che abbiamo avuto una giornata ottima e abbiamo ottenuto un punto.

Dello stesso parere anche il Team Principal, Gunther Steiner: “Ottenere un punto è molto difficile, su cinque gare abbiamo ottenuto tre volte dei punti, il che non è male. È solo che se tutti i top team finiscono è difficile ottenere punti. All'inizio stavamo andando molto bene, direi, ma siamo calati un po' quando siamo finiti nel traffico, il nostro ritmo è diventato un po' più lento, dobbiamo esaminare il problema”, ha spiegato il boss della Haas riferendosi al fatto che nel secondo stint sulla gomma dura Magnussen abbia sofferto nel traffico.

Haas VF-23, dettaglio del fondo Photo by: Uncredited

"Lottare con Leclerc all'inizio e cose del genere è piuttosto bello, e credo che tutti si siano divertiti, è questo che dovrebbe essere. È stato bello. Solo nella seconda parte, dopo la battaglia con il secondo treno di gomme con Leclerc, c'è stato un calo fino a quando non ha recuperato le gomme, e poi gli altri dietro di lui avevano gomme nuove. Ma non credo che alla fine ci sia stata una vera minaccia da parte loro. Ma si è sempre preoccupati, un piccolo errore e si perde un punto che è lì”.

Recentemente il team ha portato i primi aggiornamenti, con un nuovo fondo che fa parte di una rinnovata strategia da parte del team americano, che si concentrerà anche sul portare piccole novità e non solo grandi pacchetti come l’anno scorso.

“Il nuovo fondo sembra funzionare, dobbiamo solo capire cosa dobbiamo fare per essere più stabili nel traffico, per non consumare così tanto le gomme. Perché i piloti dicono che è facile vedere quanto le altre macchine non soffrano quanto la nostra nel traffico, quindi i ragazzi del reparto aerodinamico ci lavoreranno sopra.”

Per Imola sono previsti ulteriori aggiornamenti, tra cui nuovi flap dell’ala anteriore: “Abbiamo alcuni pezzi per Imola, alcuni flap dell'ala anteriore, non ali complete. E continuano ad arrivare”, ha aggiunto Steiner.