F1 | Haas: Mark Slade nuovo ingegnere di pista di Magnussen

Imparato: "Alfa Romeo valuta categorie diverse dalla Formula 1"

Il CEO della Casa milanese non è impreparato alla chiusura della partenership con la Sauber: "La Formula 1 ci piace, ma non vogliamo saltare da una squadra all’altra, né pensare a contesti in cui Alfa Romeo non ha tradizione, per il resto tutto sarà preso in considerazione e decideremo entro il primo semestre del prossimo anno”. Il "biscione", quindi, cercherà un nuovo approdo nel motorsport spinto dalla volontà di non interrompere la presenza nelle corse.