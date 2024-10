F1 | Haas: livrea "americana" ad Austin, ma anche nuovi upgrade

La Haas non solo farà debuttare i loghi Toyota Gazoo Racing sulle sue vetture questo fine settimana, che saranno visibili sia sul muso che soprattutto all'interno dell'ala posteriore, ma "indosserà" anche una livrea speciale nella sua gara di casa.

Per il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 del 2024, l'unica scuderia americana presente sulla griglia di partenza sfoggerà un design che la metterà ancora più in sintonia con i tifosi locali che si recheranno al Circuit of the Americas per assistere al più importante evento motoristico del mondo.

Il design stesso manterrà i colori tipici della Haas, con il nero, il rosso e il bianco come base della vettura. Tuttavia, sul lato delle pance sarà presente la famosa aquila americana nei colori della bandiera statunitense, accompagnata dal nome Haas a grandi lettere.

Al di là della livrea, il Gran Premio degli Stati Uniti sarà un weekend molto importante per il team di Gene Haas, che farà debuttare l'ultimo importante aggiornamento prima della fine dell'anno.

Il Direttore Tecnico della Haas, Andrea De Zordo, ha spiegato: "Ad Austin porteremo i nostri principali miglioramenti per la parte finale della stagione, che riguarderanno principalmente un altro passo avanti in termini di sviluppo del fondo e del telaio".

"L'obiettivo, come sempre, sarà quello di migliorare la deportanza per rendere la vettura più veloce. È difficile fare un grande passo avanti nel tempo sul giro, quindi stiamo parlando di piccoli numeri, ma nella serrata lotta a centro gruppo tutto è importante".

"Si tratta di uno sviluppo e di un'ulteriore evoluzione del nostro pacchetto, non di qualcosa di nuovo, anche se la vettura avrà un aspetto leggermente diverso", ha concluso.