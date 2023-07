F1 | Haas: le novità 2023 saranno montate anche sulla VF-24

La macchina 2023 come vero e proprio laboratorio per preparare la prossima stagione. In Formula 1 questa non è una novità. Tanti team, soprattutto nella seconda parte della stagione - se non si ha nulla da perdere, né da guadagnare - procedono con questo sistema per poi arrivare maggiormente preparati alla stagione successiva.

In questi anni, invece, abbiamo visto tante macchine plafonate da metà stagione in poi, con alcuni team che hanno preferito rivoluzionare i propri progetti per seguire le strade concettuali che sono parse dare i frutti migliori. Questo non sarà il caso di Haas.

Il team americano ha deciso di lavorare a fondo sulla VF-23, l'attuale monoposto affidata a Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen, sfruttandola come base per risolvere i problemi denotati in pista e 'guarirli' trovando soluzioni che saranno adottate sulla VF-24, la macchina del prossimo anno.

Non è un caso che Haas stia portando piccoli aggiornamenti. Tutte cose che servono a migliorare le prestazioni e a tappare le falle ove possibile, per avere un quadro più completo in vista del 2024 e continuare lo sviluppo parallelo che il team sta facendo sulla VF-23 e la VF-24.

Guenther Steiner, team principal di Haas, ha voluto commentare il risultato ottenuto dalla sua squadra in Ungheria, ma anche le prestazioni. Queste hanno soddisfatto, mentre i risultati meno del previsto nonostante l'introduzione di diverse novità.

"In Ungheria il risultato è sembrato peggiore di quello che è stato, ma non siamo stati lontani dai nostri rivali. Purtroppo, però, eravamo ancora dietro. Non è certo la cosa migliore, ma siamo sulla giusta strada", ha dichiarato il manager italiano.

"E' molto difficile dire se siano stati gli aggiornamenti a fornire prestazioni o se sia stata una combinazione di cose, tra cui l'adattamento della macchina alla pista, visto che i team sono stati molto vicini. E' difficile giungere a una conclusione definitiva sul funzionamento di un aggiornamento. I nostri aggiornamenti portati in Ungheria erano piccoli, come tutti sappiamo, ma quello che promettevano di fare, lo hanno fatto. Semplicemente non è stato sufficiente".

Steiner ha poi affermato quanto vi abbiamo detto poco sopra. Haas sta portando avanti in parallelo due progetti, quello 2023 per evolverlo e quello 2024. Ecco perché le novità che saranno introdotte sulla macchina attuale sarà possibile vederle anche nella prima parte della prossima stagione.

"Gli aggiornamenti di questa stagione saranno implementati anche sulla vettura 2023 ed è per questo che abbiamo deciso di continuare lo sviluppo della vettura di quest'anno. Lo facciamo per capire i nostri problemi e dove dobbiamo impegnarci per migliorare la vettura per il prossimo anno".

"In questo momento stiamo sviluppando entrambe le monoposto in parallelo e non sappiamo ancora quando passeremo a dedicarci completamente alla monoposto della prossima stagione", ha concluso Steiner.