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F1 | Haas: l'ala reverse che non ha girato a Las Vegas verrà testata nelle prove libere

La squadra americana ha approntato una prima versione della propria ala posteriore rotante: De Zordo ha scelto una versione che segue i concetti di Red Bull e McLaren e valuterà in particolare i tempi di chiusura e il funzionamento dell'attuatore centrale. Non si vedrà in gara perché è sperimentale per il 2027.

Franco Nugnes

Pubblicato: 27 nov 2026, 09:00

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Haas VF-26: ecco l'attuatore dell'ala rotante

Foto di: AG Galli

La Haas ci riprova: a Las Vegas erano stati fatti solo dei test statici per capire come funzionasse la nuova ala reverse che la squadra americana ha sviluppato in vista del prossimo anno, mentre nelle prove libere di Qatar e Abu Dhabi saranno in programma delle prove in pista per raccogliere delle valutazioni dalla realtà, non ritenendo sufficienti i dati di simulazione.

Sappiamo quanto stretto sia il legame del team diretto da Ayao Komatsu con la Ferrari, eppure lo staff di Andrea De Zordo non si è lasciato ingolosire dal seguire il concetto sviluppato dalla Scuderia con l’ala posteriore Macarena, ma ha messo in pratica un sistema più vicino a quello di Red Bull e McLaren.

La pioggia del venerdì aveva impedito a Ollie Bearman di trarre una prima considerazione di una soluzione che, ovviamente, non è ancora nella sua fase definita per la vettura 2027.

Andrea De Zordo, Direttore Tecnico di Haas F1 Team

Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

È previsto, quindi che gli ultimi due appuntamenti della stagione offrano l’opportunità di valutare con cura i tempi di chiusura del sistema che è azionato da un attuatore centrale, mentre la Ferrari sulla SF-26 ha scelto dei comandi che agiscono all’interno della paratia laterale.

La Haas esce da una stagione deludente, molto al di sotto di quello che era stato un avvio di campionato molto promettente: la VF-26 era parsa un progetto solido e già maturo all’avvio del nuovo regolamento, ma poi la squadra non ha avuto la necessaria propulsione economica per far crescere il progetto. Il settimo posto nel mondiale Costruttori con 31 punti è tutt’altro al sicuro poiché l’Audi, che ha la forza di una Casa ufficiale, sembra avere un potenziale decisamente superiore per tentare un sorpasso proprio sulla bandiera a scacchi.

Nel team di Gene Haas sono rientrate le fibrillazioni che hanno accompagnato le ultime settimane di Bearman: proprio giovedì, alla vigilia dell’appuntamento a Lusail, la Haas ha siglato il rinnovo del contratto del britannico che ora può concentrarsi a chiudere al meglio la sua stagione.

Haas VF-26: ecco l'ala posteriore che verrà utilizza nel GP con le appendici aggiuntive sull'attuatore

Foto di: AG Galli

Se la maggior parte delle squadre hanno ormai chiuso lo sviluppo delle monoposto 2026, va sottolineato l’impegno della Haas che vuole approfittare degli ultimi due appuntamenti per mettersi avanti con i lavori in vista del prossimo campionato. Un fatto è certo: l’ala reversa non verrà portata in qualifica e in gara. Per ora si cercano solo delle conferme del buon funzionamento del sistema, senza farsi venire l’acquolina in bocca per disporre di un possibile vantaggio competitivo grazie ai due profili rotanti.

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