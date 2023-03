F1 | Haas: la VF-23 è meno semplice, ma ha potenziale

Carica lettore audio

Nel 2022 Haas F1 Team fu la vera, grande sorpresa della prima parte della stagione. La VF-22 permise ai piloti del team americano - soprattutto a Kevin Magnussen - di sfoderare prestazioni eccellenti sia in qualifica che in gara.

La VF-22 era una monoposto molto semplice nelle forme, ma anche immediata nel poter essere sfruttata. Una finestra di utilizzo ampia che consentì di fare tanti punti quando altri team erano ancora in lotta per capire le caratteristiche del proprio mezzo.

La VF-23, invece, sembra tutta un'altra storia. Non tanto nei risultati: entrambe fuori dai punti, ossia un avvio diametralmente opposto a quello della passata stagione. Quanto nella complessità della messa a punto, nel bilanciamento, che ha reso la vita difficile a Kevin Magnussen.

Il pilota danese ha dichiarato di attendere con impazienza il Gran Premio dell'Arabia Saudita. Jeddah potrebbe essere una pista molto più favorevole alla monoposto americana (ma anche, se non soprattutto, a chi è in possesso del motore Ferrari 066/7), un luogo dove capire meglio i suoi punti di forza e provare a impostarla per la prima parte di stagione, in attesa dei primi aggiornamenti.

"Il prossimo circuito sarà molto diverso da questo sia in termini di velocità che di superficie dell'asfalto, quindi vedremo come andrà", ha affermato Magnussen. "Ma credo che siamo abbastanza fiduciosi sul potenziale della vettura, che ha una buona velocità. Dobbiamo solo gestire le gomme e ottimizzare l'assetto, perché la macchina non è così semplice come altre che abbiamo avuto. Ma mi sembra che abbia un buon potenziale".

Zhou Guanyu, Alfa Romeo Racing C43, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Photo by: Alfa Romeo

"Non so ancora quale sia il problema principale di questa monoposto. Non posso ovviamente trarne una conclusione. Credo che sia necessario trovare il punto di forza della vettura e dal mio lato del garage non l'abbiamo trovato in questo fine settimana, ma sono molto fiducioso che lo troveremo nel prossimo futuro. Nico (Hulkenberg, ndr) ha dimostrato che la macchina ha un ottimo potenziale".

Un ottimo potenziale mostrato, certo, ma solo a sprazzi. Strepitose le qualifiche messe in piedi da Nico Hulkenberg, sintomo di quanto la VF-23 sia già a punto sul giro secco, almeno nelle mani del tedesco.

Però la gara si è rivelata una storia completamente diversa. Hulkenberg ha danneggiato l'ala a causa di un contatto con un'altra monoposto sin dalla prima curva e ha così perso non solo il carico aerodinamico all'anteriore, ma anche ritmo gara, facendolo profondare nei bassifondi della classifica.

"Difficile parlare del potenziale della monoposto, perché per metà gara ho corso con la vettura danneggiata", ha affermato Hulkenberg. "Con il problema all'ala mi mancava carico aerodinamico e non riuscivo a sfruttare la vera VF-23".

"Quando ho fatto il pit stop e mi hanno cambiato il muso danneggiato, allora la macchina è tornata normale. La seconda parte di gara è stata sicuramente più rappresentativa e siamo andati bene, ma ormai non avevo alcuna speranza di cogliere un bel risultato dopo quanto accaduto in partenza e nella prima parte", ha concluso il tedesco.