F1 | Haas: la nuova ala migliora la VF-26. Bearman: "Non basta. Ci servono altri 5 aggiornamenti così"

Haas doveva fare qualcosa e quel qualcosa è arrivato a Spa-Francorchamps. Dopo aver iniziato bene la stagione e avere fatto poi il passo del gambero in modo vistoso e preoccupante, il team statunitense ha introdotto al Gran Premio del Belgio alcune novità interessanti per cercare di rendere le VF-26 meno difficili e trovare una prestazione migliore.

Nel corso degli ultimi 2 mesi tutti i rivali hanno aggiornato le rispettive monoposto, riprendendo e poi staccando Haas nel Mondiale Costruttori. Partita al quarto posto, la squadra diretta da Ayao Komatsu è scivolata al settimo posto, ferma a 21 punti.

In Canada sono arrivate le prime, grosse novità per le VF-26, che però hanno segnato anche un innalzamento delle difficoltà di guida per i piloti. A Spa, invece, la squadra ha provato ad andare nella direzione dei piloti. L'obiettivo era rendere più facile la VF-26.

In Belgio è apparsa un'ala nuova, condita per altro da attacchi al muso molto differenti da quelli usati nelle prime 9 uscite stagionali. I nuovi sostegni sono attaccati al muso da due derive laterali che li distanziano dal muso di qualche millimetro, creando di fatto un soffiaggio.

Non solo, anche in naso del muso è stato rivisto, al pari del comando dei flap mobili. Per quanto concerne il profilo principale non sfugge la comparsa di un piccolo ricciolo proprio in prossimità della paratia laterale. L'ultimo flap mobile è stato scaricato nella porzione centrale. Anche l’endplate è stato rivisto grazie allo spostamento del diveplane che è stato arretrato e abbassato rispetto alla versione utilizzata a Silverstone.

Il marciapiede del footplate ora si trasforma in ricciolo molto vistoso e in coda non manca il deviatore di flusso inclinato verso fuori per facilitare l’effetto outwash, utile a spingere l’aria all’esterno della ruota anteriore.

Dettaglio tecnico Haas VF-26 Foto di: AG Photo

Queste modifiche sembrano avere avuto l'effetto sperato. La VF-26 è apparsa meno difficile da guidare. La prova è arrivata dalle parole di Oliver Bearman.

"Siamo andati avanti e indietro cercando di capire come questa soluzione si comportasse nella realtà. Essendo la prima volta che la utilizzavamo, abbiamo dovuto fare un confronto diretto, quindi la FP1 è stata soprattutto una sessione di prove ed errori. In generale, sono piuttosto soddisfatto perché la macchina si è comportata bene. Con la nuova ala, abbiamo migliorato leggermente alcune delle caratteristiche con cui abbiamo sofferto negli ultimi eventi, quindi sono abbastanza contento. Faremo del nostro meglio per continuare a spingere".

"L'ala anteriore non è il componente della carrozzeria che trasforma la vettura, ma può migliorarne alcune caratteristiche. Non abbiamo realmente guadagnato carico aerodinamico, per così dire, ma siamo riusciti a mettere la macchina in una finestra di funzionamento migliore lungo tutto il giro, dando anche più fiducia ai piloti. Di questo sono piuttosto soddisfatto".

Modifiche promosse, ma non basta. Bearman, infatti, non ha nascosto quanta distanza ci sia ancora da colmare don il team di riferimento del centro gruppo, ovvero Racing Bulls.

"Detto ciò, siamo ancora molto lontani da dove dovremmo essere. Non siamo minimamente vicini alla VCARB, né all'Alpine, quindi sì, abbiamo fatto un piccolo passo avanti, ma ci servono quattro o cinque passi di questa entità per poter lottare per i punti per merito delle nostre prestazioni, e non grazie ai ritiri degli altri".