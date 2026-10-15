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F1 | Haas, Komatsu rivela: "Senza il test di Portimao forse non avremmo scelto Camara"

Il team principal della Haas racconta i retroscena della scelta del brasiliano per il 2027. Decisivi i due giorni di test in Portogallo, dove Camara ha impressionato per velocità, sensibilità di guida e capacità di gestire la pressione. “Senza quella prova sarebbe stata una scommessa”. Rafael: "Sapevo quanto fosse importante, ho dato tutto quello che avevo".

Roberto Chinchero

Pubblicato: 15 ott 2026, 15:57

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Rafael Camara and Ayao Komatsu, Team Principal

Foto di: Haas F1 Team

Il futuro di Rafael Camara in Formula 1 si è deciso nell'arco di due giornate sul circuito di Portimao. È questo il retroscena più significativo emerso dalle parole di Ayao Komatsu, team principal della Haas, in un incontro con i media tenutosi subito dopo l'annuncio dell'ingaggio del ventunenne brasiliano per la stagione 2027. Un test che non si è limitato a confermare le qualità di un talento già seguito da tempo, ma che ha avuto un peso determinante nella decisione finale della squadra americana.

“Senza quel test non avrei avuto neppure lontanamente la stessa fiducia nella scelta - ha ammesso Komatsu - non so se avremmo preso la stessa decisione. Probabilmente no. Prendere Rafael basandoci soltanto sulla Formula 2 sarebbe stato molto più simile a una scommessa, e non credo che avrei voluto correre quel rischio”.

Una dichiarazione che chiarisce quanto sia stato importante il programma TPC avviato dalla Haas grazie alla collaborazione con Toyota. La possibilità di valutare direttamente i candidati al volante di una Formula 1 ha permesso alla squadra di andare oltre i risultati delle categorie propedeutiche, difficili da interpretare senza conoscere nel dettaglio il contesto tecnico nel quale vengono ottenuti.

A Portimao, Camara si è confrontato con altri candidati al sedile, tra cui Leonardo Fornaroli, Jack Doohan e Ryo Hirakawa. Il responso, secondo Komatsu, è stato inequivocabile: “Rafael è stato il più veloce. Ha dimostrato una velocità e una sensibilità di guida incredibili. Sono state queste qualità a prevalere su qualsiasi altra considerazione”.

Ma non è stato soltanto il cronometro a convincere il team principal giapponese. Le condizioni incontrate durante il test hanno rappresentato un banco di prova particolarmente significativo, mettendo in evidenza caratteristiche che Komatsu considera fondamentali per un pilota di Formula 1.

“Le condizioni della pista cambiavano continuamente, praticamente a ogni giro. Variavano la temperatura dell'asfalto, il vento e il livello di aderenza. Abbiamo avuto anche problemi di vibrazioni degli pneumatici, ma Rafael ha saputo interpretare tutte queste situazioni con grande precisione, mantenendo sempre un atteggiamento calmo e professionale”.

È proprio la sensibilità naturale dimostrata in queste circostanze ad aver convinto definitivamente Komatsu. “Se guardiamo alcune sue gare in Formula 2, ci sono occasioni nelle quali gestisce molto bene le gomme e altre nelle quali può migliorare. Anche nella gestione dei duelli ha ancora margini di crescita. Ma sono aspetti sui quali possiamo lavorare insieme. Quello che non possiamo insegnare è la sensibilità di guida. E Rafael ha dimostrato di possederla”.

Il test aveva inoltre una caratteristica particolare: si trattava di una vera selezione, nella quale i piloti dovevano adattarsi alla monoposto senza poter contare su continue modifiche all'assetto. Un ulteriore elemento che ha permesso alla Haas di valutare la capacità di adattamento dei candidati.

Rafael Camara, Haas F1 Team

Camara era perfettamente consapevole della posta in gioco. “Sono stati due giorni molto intensi. Sapevo quanto fosse importante quel test e quanto fosse necessario fare bene. Mi sono trovato con una macchina nuova, su una pista nuova e con una squadra che non conoscevo. Dovevo imparare tutto il più rapidamente possibile. C'era una pressione enorme, ma ho cercato soltanto di concentrarmi e sfruttare al massimo l'opportunità”.

Il brasiliano racconta di essere uscito da Portimao soddisfatto, indipendentemente da quale sarebbe stata la decisione finale. “Ero contento del lavoro che avevo fatto. Sentivo di aver dato il massimo e sapevo che, qualunque fosse stato il risultato, non avrei avuto rimpianti”.

Un atteggiamento che non è passato inosservato. Komatsu ha sottolineato come Camara sia riuscito a costruire attorno a sé le condizioni necessarie per esprimersi al meglio, senza lasciarsi condizionare dalla consapevolezza di essere sotto esame. “Non era ossessionato dal risultato finale. Si è concentrato su ciò che doveva fare per ottenere il massimo da sé stesso. Anche questo mi ha impressionato molto”.

La scelta della Haas non significa che il lavoro sia concluso. Komatsu ha ammesso che la conoscenza del brasiliano è ancora limitata, soprattutto rispetto a quanto avvenuto con Oliver Bearman, che prima del debutto aveva avuto numerose occasioni di lavorare con la squadra durante le sessioni di prove libere.

“Dobbiamo ancora capire a fondo chi sia Rafael, cosa lo faccia rendere al meglio e quali aspetti richiedano maggiore attenzione. Sarà un processo di apprendimento reciproco. Ma il potenziale che abbiamo visto è entusiasmante”.

Per Camara, intanto, il sogno è diventato realtà con una telefonata ricevuta a Milano. "Quando mi hanno chiamato, la prima cosa che ho chiesto è stata: 'Sei sicuro?'. Ero felicissimo. Poi sono andato dai miei genitori e ho potuto dirglielo di persona. Ci siamo abbracciati. È stato un momento speciale, soprattutto pensando a tutti i sacrifici che hanno fatto per permettermi di arrivare fin qui”.

Un percorso iniziato lontano dalla Formula 1, a Recife, e che ha richiesto alla famiglia di cambiare radicalmente vita per accompagnare la carriera del figlio. Oggi quei sacrifici hanno trovato una prima, importante ricompensa.

Il 2027 sarà l'anno del debutto, ma per Komatsu la convinzione di aver individuato il pilota giusto è maturata molto prima dell'annuncio ufficiale. In due giornate a Portimao, nelle quali Camara non ha semplicemente dimostrato di essere veloce: ha convinto la Haas di avere qualcosa che, secondo il suo team principal, nessun ingegnere può insegnare.

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