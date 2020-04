Haas: in congedo i dipendenti della sede inglese

Anche la Haas ha messo il suo personale inglese in furlough, vale a dire in congedo temporaneo retribuito dal 1 aprile. La squadra americana diretta da Gunther Steiner è l'ultima di Formula 1 a mettere la maggior parte del suo personale in licenza a causa della pandemia del Coronavirus che ha bloccato l’attività del Circus.

Dopo McLaren, Williams, Racing Point e Renault è ora il momento della Haas chiedere l’aiuto del governo britannico per sostenere il proprio personale durante la fase di lockdown, mentre il management è rimasto attivo ma si è sottoposto a un taglio significativo delle retribuzioni.

La Ferrari, per esempio, ha adottato una politica diversa: la squadra del Cavallino, come abbiamo anticipato questa mattina, non ha deciso di mettere lo staff in cassa integrazione preferendo che si scarichino delle ferie arretrate.

Anche l’AlphaTauri è sulla stessa linea della Scuderia ora che lo shutdown è stato portato a cinque settimane. Intanto F1 e FIA stanno studiando con i team delle strategie per ridurre drasticamente i costi, in modo da affrontare la crisi finanziaria innescata dal Coronavirus.

Un ulteriore incontro fra i team principal è previsto per la prossima settimana, visto che quello prima di Pasqua non sembra aver sortito effetti importanti.