F1 | Haas: il nome del 2° pilota svelato la prossima settimana?

Manca ancora una casella da riempire per avere la griglia di partenza definitiva per la stagione 2023. Ad oggi è la Haas l’unica scuderia che deve ancora decidere chi sarà compagno di squadra di Kevin Magnussen il prossimo anno e la scelta è tra Mick Schumacher, che così proseguirebbe la sua avventura in F1 per la terza stagione sempre con la scuderia di Gene Haas, e Nico Hulkenberg.

Schumacher ha faticato ad eguagliare il compagno di squadra Kevin Magnussen ottenendo la metà dei punti e finendo solo due volte nella top 10.

Il team principal Guntther Steiner ha sempre sottolineato come la Haas non abbia avuto fretta di prendere una decisione, ma nel corso della conferenza stampa del giovedì ha affermato che, pur dovendo ancora decidere, spera che la prossima settimana possa essere fatta una scelta.

"Speriamo che la prossima settimana si possa annunciare qualcosa", ha dichiarato Steiner che ha poi aggiunto di non poter garantire che in occasione dell’ultimo weekend della stagione il team riesca realmente a dare un annuncio.

Steiner ha infatti spiegato che la Haas vuole compiere la scelta poco prima dei test post-stagionali ad Abu Dhabi, che si svolgeranno il martedì successivo alla gara.

"Vogliamo che il pilota che guiderà l'anno prossimo sia presente ai test di Abu Dhabi", ha detto Steiner. "Per il resto vogliamo prendere la migliore decisione possibile, e il tempo aiuta a prendere buone decisioni".

Hulkenberg non corre a tempo pieno in F1 dal 2019, ma ha fatto due apparizioni come sostituto per l'Aston Martin all'inizio della stagione, quando Sebastian Vettel è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa della positività al COVID-19.

Steiner ha sottolineato come la scelta del pilota che andrà ad affiancare Magnussen debba coincidere con i progetti di crescita che ha pianificato il team.

"Penso che l'anno prossimo faremo un passo avanti nello sviluppo della nostra vettura", ha detto Steiner. "Abbiamo fatto molte analisi su quanto fatto quest'anno e su come possiamo migliorare la squadra”.

"Non dipende da una sola gara. Stiamo pensando a medio termine, non solo a breve termine. Il breve termine è stato qualche anno fa".

Mick Schumacher, Squadra Haas F1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Schumacher ha ottenuto un miglior piazzamento, il sesto posto, in occasione del Gran Premio d'Austria di luglio e nelle otto gare disputate da allora lui e Magnussen sono in parità, 4 a 4, nel loro testa a testa.

Magnussen, tuttavia, può vantare un maggior bottino di punti in classifica rispetto al tedesco grazie all’ottimo avvio di stagione, quando la Haas era più competitiva, e di recente ha ottenuto un nono posto ad Austin.

Steiner ha affermato di voler capire meglio le ragioni degli alti e bassi di Schumacher nel corso di quest’anno sottolineando come la squadra abbia bisogno di smaltire la sua forma altalenante.

"Questo è sempre un grande dispendio di energie per tutti", ha detto. "I lunedì sono difficili quando ci sono questi alti e bassi".