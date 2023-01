F1 | Haas: Hulkenberg ha fatto il sedile della VF-23 La squadra americana diretta da Steiner è l'unica che non ha ancora ufficializzato il giorno della presentazione della VF-23: sui social del team sono apparse le immagini del nuovo pilota tedesco che ha fatto il sedile nell'abitacolo della nuova monoposto che è in avanzata fase di costruzione. Nico è stato scelto per dare una continuità nelle scelte tecniche e nel lavoro di sviluppo della vettura, nella speranza di estrarre tutto il potenziale della macchina, rispetto agli alti e bassi del 2022.