F1 | Haas: Hulkenberg chiede di individuare il problema patito in Canada

Il tedesco non è riuscito a superare la Q1, qualificandosi solo 19°, una posizione ben lontana da quanto era riuscito a fare finora in questa stagione.

L'azzardo di montare le gomme full wet al via ha visto Hulkenberg e il suo compagno di squadra Kevin Magnussen sfrecciare tra i primi 10 nei primi otto giri della gara di domenica, anche se poi entrambi i piloti sono arretrati con il miglioramento delle condizioni.

Con il ritiro di entrambi i piloti della Ferrari e di Sergio Perez, la Haas ha apparentemente perso l'occasione di capitalizzare e portare a casa buoni punti, soprattutto con l'Alpine che ha piazzato Pierre Gasly ed Esteban Ocon in zona punti.

Ma Hulkenberg ha dichiarato: "L'occasione mancata è stata sabato e in generale per tutto il weekend".

"Il problema che abbiamo avuto sulla mia vettura è che in qualche modo non è completamente a posto, credo, dal punto di vista aerodinamico o da qualche parte. Dopo la gara ho ancora la sensazione di avere un problema, di non essere al 100% di quello che dovremmo essere. Ma, ovviamente, si fa quello che si può con quello che si ha a disposizione".

Nico Hulkenberg, Haas VF-24 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Ma ovviamente, anche il fatto di non avere il venerdì, di non avere il tempo di reagire dopo la gara... è stato un fine settimana difficile, date le circostanze".

Invitando la squadra a rivedere i problemi per trovare una soluzione in vista del prossimo Gran Premio di Spagna, Hulkenberg ha aggiunto: "Per tutto il fine settimana, soprattutto dal mio lato del box, e fin dal primo giro, non mi sentivo a posto e felice con la macchina, e dobbiamo indagare su cosa stava succedendo perché questo ha davvero compromesso il nostro weekend".

"Tutto quello che è successo, e poi la qualifica, ci è costato un risultato migliore, perché sono sicuro che con una qualifica migliore, se fossimo partiti più avanti, avremmo conquistato dei punti. Quindi è un'occasione persa".