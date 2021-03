F1: Haas ha presentato ufficialmente la VF-21 in Bahrain

Il team Haas F1 ha presentato questa mattina la versione finale della VF-21, monoposto con cui prenderà parte al Mondiale 2021 di Formula 1 affidandola a Mick Schumacher e Nikita Mazepin.

La squadra americana, dopo aver presentato la nuova livrea qualche giorno fa non senza polemiche legate alla colorazione che rappresenta la bandiera della Russia, ha tolto i veli dalla versione finale della monoposto fuori dal proprio garage nella pit lane di Sakhir, in Bahrain, dove oggi sono scattati i test pre-stagionali.

La vettura 2021 sarà di fatto la vettura dello scorso anno. E' stata oggetto di poche modifiche, con il team Haas ormai proiettato alla prossima stagione quando sarà introdotto il nuovo regolamento tecnico. Questo chiederà ai team di ridisegnare le vetture, aprendo così una nuova era.

Non a caso l'interesse sarà rivolto ai nuovi piloti del team, Mick Schumacher e Nikita Mazepin. Il tedesco, fresco campione della FIA Formula 2 con il team Prema nel 2020, avrà tutti gli occhi addosso. Non sarà solo questione del cognome, ma anche per il percorso vincente che lo ha portato a essere promosso con merito nella massima categoria a ruote scoperte della FIA.

Curiosità anche nei confronti di Nikita Mazepin, il quale non ha solo portato il main sponsor al team americano, ma ha anche fatto discutere non poco a causa di comportamenti ben al di sopra delle righe fuori dai circuiti.

Lo stesso Gunther Steiner, team principal della Haas, ha affermato che il 2021 sarà nient'altro che un anno di transizione per la squadra: "E' una stagione di transizione, la chiamo così in vista del 2020. La pensiamo così perché è l'ultimo anno di questo regolamento e non avrebbe avuto senso investire tanti soldi, tempo e risorse considerando che l'anno prossimo cambierà tutto".

"La SF-20 non è stata la nostra macchina migliore, dunque se mettiamo tutte le cose assieme, era ovvio che non avremmo investito tutto solo per una stagione. E' molto più importante investire per un progetto a medio-lungo termine". Per Schumacher e Mazepin, dunque, si prospetta una stagione non certo facile, in cui dovranno imparare il più possibile e massimizzare il potenziale della vettura per essere pronti in vista del 2022 quando, si presume, il team Haas potrà ambire a risalire posizioni in classifica.

