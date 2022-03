F1 | Haas: Giovinazzi pronto, Hulk e Magnussen fermi da molto

Carica lettore audio

Il personale di Formula 1 è arrivato molto presto nel paddock del circuito di Sakhir, ma anche i più mattinieri attraversando l’ingresso da cui transitano squadre e piloti si sono imbattuti in chi era al lavoro già da molte ore, ovvero i meccanici della Haas.

Dopo il guasto tecnico all’aereo che domenica sera avrebbe dovuto trasportare le monoposto del team statunitense in Bahrain, il personale della squadra ha iniziato a ricevere in circuito solo nella serata di ieri le prime casse provenienti dall’aeroporto di Manama e contenenti il materiale tecnico.

È iniziata una non-stop per cercare di essere pronti a scendere in pista domani, impresa dall’esito tutt’altro che scontato, al punto che la Haas ha già fatto sapere che difficilmente sarà in grado di girare nella sessione del mattino.

Intanto ai box è giunto Pietro Fittipaldi, accompagnato dal fratello minore Enzo che è ancora alle prese con la riabilitazione in seguito al violento incidente di cui era stato vittima a Jeddah lo scorso dicembre.

Pietro Fittipaldi, Haas Photo by: Haas F1 Team

Pietro Fittipaldi ha allargato le braccia: “La squadra sta facendo un grande sforzo per essere in pista domani, per ora so che girerò, ma non so altro”.

Anziché convergere verso la scelta definitiva, lo scenario che emerge nel toto-sostituto di Nikita Mazepin si è in realtà allargato, e nel paddock di Shakir nessuno azzarda scommesse sul nome del ventesimo pilota che disputerà il mondiale 2022.

Sottolineando che ‘sarà un pilota con esperienza’, la Haas ha di fatto estromesso dal gruppo di contendenti Oscar Piastri (campione Formula 2 in carica che difficilmente sarebbe stato scelto essendo sotto contratto con Alpine) e ridimensionato le chance dello stesso Fittipaldi, che vanta al momento solo due Gran Premi disputati, quando nel 2020 sostituì Romain Grosjean dopo il terribile incidente in Bahrain.

Nico Hulkenberg Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Per il resto tutto resta aperto, e il ruolo di candidato naturale che sembrava essere nelle mani di Antonio Giovinazzi, oggi vede in corsa anche Nico Hulkenberg e, soprattutto, Kevin Magnussen.

Un cavallo di ritorno, visto che ha disputato quattro stagioni in Haas dal 2017 al 2021 per poi passare in Indycar lo scorso anno con il team McLaren. Il trentenne danese al momento è sotto contratto con il team Ganassi per disputare il campionato Imsa, ma non sembra essere un ostacolo insormontabile.

Le carte in mano a Hulkenberg sembrano trovare un notevole gradimento da parte di Mick Schumacher, che seppur in tono minore, ha comunque un suo peso.

In questi giorni anche la Ferrari giocherà le sue carte, sondando le possibilità di Giovinazzi. La partnership tra la Haas e la Scuderia si è ulteriormente rafforzata in vista di questa stagione, e non è causale il ruolo di direttore tecnico che la squadra ha affidato a Simone Resta. Resta il nodo del budget, che alla fine è il motivo che sta prolungando i tempi della scelta di Gene Haas.

Non è facile cercare sul mercato un pilota con un importante supporto economico (e la superlicenza) nel mese di marzo, quando ormai i programmi ed i budget sono definiti da mesi.

Alla fine la decisione, come è sempre stato nella storia della Haas, passerà attraverso la volontà di patron Gene, il quale ha più volte confermato di prediligere piloti non giovanissimi e con un curriculum d’esperienza importante.

Nel 2017 non trovò terreno fertile la candidatura del rookie Leclerc, e alla fine Charles fu dirottato in Alfa Romeo, quindi non stupisce che la scelta sarà tra piloti che vantano diversi mondiali alle spalle.

Il team Haas team saluta Kevin Magnussen, Haas F1, in vista della sua ultima gara 2020 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Magnussen può contare su sei stagioni piene, Hulkenberg su nove, Giovinazzi su tre. Ma nel caso di Antonio c’è il valore aggiunto di aver corso nelle ultime tre stagioni, quindi sarebbe più fresco di Magnussen e Hulkenberg che sarebbero chiamati a ritrovare gli automatismi dopo un periodo di stop. Un passaggio che in Formula 1 non sempre è stato dei più semplici...