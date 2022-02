F1 | Haas: Fittipaldi è il primo nome se Mazepin dovesse saltare

Carica lettore audio

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia avvenuta nella giornata di giovedì ha avuto ripercussioni (seppur in tono decisamente minore) anche in Formula 1. La Haas al termine del secondo giorno di test ha diffuso un comunicato nel quale ha annunciato che avrebbe girato con la propria vettura priva dei colori rosso e blu tipici della bandiera russa e senza il logo dello sponsor Uralkali.

L’azienda russa, di cui uno dei co-proprietari è Dmitry Mazepin, padre di Nikita, è diventata title sponsor della Haas dal 2021 ed ha agevolato l’arrivo in Formula 1 del pilota russo.

Nonostante la situazione caotica, Nikita Mazepin è sceso regolarmente in pista nella mattinata di venerdì, ma il suo futuro nella massima serie non è per nulla certo.

In occasione della conferenza stampa riservata ai team principal, Gunther Steiner ha ammesso che la squadra rivedrà la sponsorizzazione da parte di Uralkali la prossima settimana proprio alla luce della crisi internazionale scaturita dall’attacco russo.

In tutto ciò ci si chiede cosa deciderà il team se Mazepin non potesse scendere in pista. A chi sarà affidata la seconda vettura della scuderia americana? Alla specifica domanda Steiner ha risposto in modo netto.

Pietro Fittipaldi, Test and Reserve driver, Haas F1 Team Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Se Nikita non dovesse correre per un motivo o l’altro, il primo nome sarebbe quello di Pietro Fittipaldi. È in squadra con noi già da qualche anno”.

“Già faceva parte del team per una ragione. Nelle scorse stagioni avevamo necessità di un pilota di riserva in caso di positività al COVID di uno dei due titolari. Conosce il team e sarebbe in grado di saltare in macchina da un momento all’altro. Non c’è nessuno migliore di Pietro al momento”.

Fittipaldi ha già avuto modo di debuttare in gara con la Haas nel 2020 per sostituire l’infortunato Romain Grosjean. Il brasiliano ha disputato il GP di Sakhir e quello di Abu Dhabi al posto del francese alle prese con i postumi del tremendo incidente del Bahrain.

Nikita Mazepin ha sfruttato i suoi profili sociale per spiegare ai suoi fan la situazione attuale divenuta improvvisamente complicata.

“E’ un momento difficile e non ho il controllo di ciò che è stato detto e fatto. Ho deciso di concentrarmi però su quello che posso tenere sotto controllo lavorando duramente e facendo del mio meglio per la Haas. Vi ringrazio per la comprensione ed il supporto”.

Steiner ha sottolineato come la situazione di Mazepin non dipenda dal team ma da come evolverà la crisi: “Sono i governi ad essere coinvolti, io non ho potere in materia”.