Haas: filming day con la VF-21 insieme alla Ferrari

La Haas ha fatto il suo debutto in pista questa mattina sulla pista del Bahrain. Al volante della VF-21 si è calato Nikita Mazepin per iniziare i 100 km del filming day concessi dalla FIA.

Il pilota che porta in dote lo sponsor Uralkali (marchio di proprietà del padre) è stato chiamato subito in causa per deliberare le riprese con la livrea che tante polemiche (inutili) ha innescato nei giorni scorsi a causa dei colori della bandiera russa.

Poi è stato anche il turno di Mick Schumacher prendere confidenza con la monoposto che, di fatto, non è altro che un adeguamento della vettura dello scorso anno alle nuove regole aerodinamiche.

Ieri il team diretto da Gunther Steiner aveva effettuato il fire-up della power unit Ferrari dopo che era stato completato l'assemblaggio della monoposto che sta girando.