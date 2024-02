F1 | Haas: esordio in pista per la VF-24 con Hulkenberg (video)

Haas è stato il primo team di Formula 1 a svelare le forme della sua monoposto per il mondiale 2024. La VF-24 è stata presentata lo scorso 2 febbraio con la diffusione dei primi rendering della monoposto reale e oggi la vettura ha fatto i primi chilometri in pista.

La squadra diretta ora da Ayao Komatsu ha affittato il circuito di Silverstone, che sorge a un passo dalla sede di Aston Martin Racing dove domani sarà presentata la AMR24 di Fernando Alonso e Lance Stroll, per lo Shakedown della VF-24.

Al volante della nuova monoposto c'era Nico Hulkenberg. Il tedesco, dopo l'accensione e la preparazione di rito della monoposto, è entrato in pista poco dopo le 10 per i chilometri concessi dal regolamento sportivo per chi ha intenzione di fare lo shakedown a cui ha aggiunto quelli del primo dei due filming day a disposizione di ogni team per stagione.

Con la pista bagnata dalla pioggia, il tedesco ha effettuato il primo giro a velocità contenuta sfruttando un set di mescole Pirelli Full Wet demo per sopperire alle insidie dell'asfalto.

Il team ha condiviso in mattinata il video della prima uscita dai box della VF-24 con Hulkenberg al volante e del rientro dopo l'unico giro effettuato in apertura. Ricordiamo che lo Shakedown prevede un massimo di 15 chilometri da coprire, dunque un massimo di 3 sulla pista di Silverstone. Poi, però, Haas ha sfruttato anche i 200 del primo filming day grazie alla pista che è andata via via asciugandosi.

La VF-24 è la seconda monoposto 2024 a fare il suo esordio in pista. Ieri era toccato alla Sauber C44 con Valtteri Bottas e GuanYu Zhou al volante della stessa. La pista che ha ospitato la vettura elvetica era il Circuit de Barcelona-Catalunya del Montmelo, che sorge a pochi chilometri da Granollers.

Stake F1 Team ha sfruttato il primo dei due filming day concessi dal regolamento sportivo per fare le riprese alla monoposto nuova per fini commerciali, ma anche per provare che tutti i sistemi funzionassero correttamente prima di inviare la macchina a Sakhir per i test invernali e il primo gran premio della stagione che si terrà sempre in Bahrain.

Da quest'anno i chilometri concessi dal regolamento per i filming day sono raddoppiati, passando da 100 agli attuali 200. Sauber ha così affittato la pista per un giorno intero e ha potuto girare in modo continuativo. Per Haas, invece, una semplice toccata e fuga...